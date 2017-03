Montero, de cara al debut: “Presionar y ser agresivos”

Como si se jugara. Así planteó la semana Paolo Montero y en ese tenor brindó la conferencia de prensa. Con la ansiedad lógica del debut, pero con la tranquilidad de haber hecho una “buena pretemporada”. El uruguayo sabe que no tendrá excusas desde el primer partido y se mostró consciente de ello. Prometió un Central “agresivo” y volvió a dejar en claro que quiere que “la gente se sienta identificada con el equipo”.

Tal como publicó El Hincha este miércoles, Montero descartó a Gustavo Colman y a José Luis Fernández para ste viernes, dejó en claro que tiene la idea de poner en cancha a Javier Pinola, y además reconoció que probó a Federico Carrizo por el sector izquierdo de la mitad de la cancha.

“Medianamente tenemos definido el equipo”, sentenció Montero.

Al ser consultado sobre cómo está viviendo las horas previas a su debut en el banco canalla, el uruguayo comentó: “Por desgracia soy una persona ansiosa, me entreno todos los días porque si no, no me canso y no me puedo dormir. Pero ya con la experiencia la vas llevando y tratás de no demostrárselo al plantel. Pero después cuando estoy solo, cuando estoy con el cuerpo técnico, con el Chengue (Morales) que vivimos juntos, él me ve al natural y quiero caminar por el balcón. Pero lo que me deja tranquilo es que se trabajó bien, no hay excusas. Una pretemporada larguísima y no tenemos excusa”.

Y a la hora de hablar sobre lo que observará del equipo desde el primer partido, el DT sentenció: “Tenemos que hacer lo que venimos haciendo en los últimos partidos: presionar arriba y ser un equipo agresivo”.

—¿Qué análisis hacés de Godoy Cruz?

—Godoy es un equipo que intenta salir jugando. Viene jugando con línea de tres, manejan muy bien la pelota. Es un buen equipo. Pero lo más importante es que nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros mismos y hacer que la gente se sienta identificada con el equipo.

—Por ser el primer partido, ¿vas a priorizar el resultado por encima de las formas?

—Obvio que en el primer partido en casa lo que se busca es que la gente se sienta identificada. Si ven un equipo ordenado, con mucha intensidad le gusta a la gente. Pero en algunas situaciones, como estamos nosotros en la posición en la que estamos, preferís los tres puntos. Obvio que diría que me encanta jugar bien, pero hay momentos que los tres puntos en casa son esenciales.

—¿A Federico Carrizo por dónde lo pensás para el primer juego?

—Lo probamos por la izquierda. Él es un jugador picante. Tiene un buen mano a mano y ojalá que lo podamos aprovechar de la mejor manera.

—No vas a poder contar con Colman, ¿cuáles son las diferencias que tiene con Mauricio Martínez?

—De repente tienen los dos muy buen recorrido. Mauricio en estos días ha jugado un poco más arriba que Damián por el tema de la presión. Es muy agresivo, tiene una zancada larga y tiene buen pie y pegada. Además aprovecha muy bien los espacios que dejan Teo y Marco.

—A horas para el debut, si se reinicia el torneo, ¿qué análisis hacés del trabajo que venís realizando?

—Es natural que se hayan ido jugadores importantes. Estoy muy contento con los que llegaron. Pero ahora viene lo más importante. Podría decir un montón de cosas lindas. Por ejemplo: acá se come muy bien, se come como para engordar. Pero después si no ganás no te gusta la comida, no te gusta mi cara. Y más que lo vengo diciendo hace tiempo. Estoy convencido que en el primer partido tenemos que conseguir los tres puntos, por la gente, por los jugadores.

—¿Qué tan necesario es arrancar el torneo este fin de semana?

—La necesidad de arrancar por la salud mental del jugador. Si no se juega ojalá que sea por el bien del jugador de fútbol. Porque si ellos (los jugadores) deciden no jugar más qué hacemos. Acá los protagonistas son ellos y hay que buscar el bienestar de ellos. Siempre pensé así. También hay que pensar que el de la C no tuvo la suerte que tuve yo por distintos motivos. No hay que olvidarse de dónde venimos, porque hoy estoy acá pero no me olvido de la gente que me ayudó.