Montero, ahora sí confirmado como nuevo entrenador canalla

Llegó el día. La comisión directiva de Central, a través de la página oficial del club, anunció la contratación de Paolo Montero como entrenador. A pesar de que el uruguayo aún no firmó su desvinculación de Colón, el hecho de que la entidad sabalera tenga nuevo técnico y que los papeles de la renuncia se firmarían hoy, hizo que la dirigencia auriazul tome la decisión de realizar un comunicado anunciando la contratación.

Montero iniciará mañana oficialmente su ciclo al mando de Rosario Central cuando a las 17.30 dirija el primer ensayo de la pretemporada en el predio canalla de Arroyo Seco.

El texto del comunicado que emitió ayer la dirigencia canalla es el siguiente: “Comunicamos oficialmente que hemos alcanzado un acuerdo para que Paolo Montero se convierta en el nuevo director técnico de Rosario Central por un año y medio. El uruguayo tomará la conducción de nuestro primer equipo en la pretemporada que se iniciará esta semana en Arroyo Seco”.

“Montero, quien es dueño de una destacadísima trayectoria como jugador en el plano internacional, reúne las condiciones para liderar esta nueva etapa de un proyecto futbolístico que nuestra CD ha decidido iniciar hace dos años”.

“Más allá de su renombrada carrera como futbolista en la que sobresalen más de una década como referente de la Juventus de Italia y la Selección Uruguaya, Paolo ha logrado superar las expectativas previstas en los dos clubes del fútbol argentino que dirigió: en Boca Unidos logró meter rápidamente al equipo en la pelea por un lugar en Primera hasta las últimas fechas y en Colón ha logrado ubicar al equipo en la parte alta de la tabla. ¡Bienvenido Paolo!”.

Objetivos de un nuevo ciclo (Por Enrique Genovar)

Mañana arranca un nuevo ciclo. Se renuevan las ilusiones. La pretemporada marcará el comienzo de la era de Paolo Montero como entrenador de Central. Y como pasa habitualmente en cada inicio, las expectativas siempre son las mejores. Pero en el fútbol, que es un juego y como tal depende de resultados, la calificación del nuevo ciclo no es inmediata. Ya que dependerá si el Canalla logra los objetivos o no.

Pero, ¿cuáles son los objetivos de Central para este nuevo año dará inicio? A los mismos se los puede dividir, con exactitud, en inmediatos y mediatos.

Lo inmediato que tendrá que hacer el equipo de Montero es recuperar el terreno perdido en el torneo local. Es que el Canalla culminó la primera parte del campeonato argentino en la 22ª posición, a 16 unidades del líder del certamen y a seis puntos del décimo, el último que hoy se está clasificando a la Sudamericana 2018.

Por todo esto, el equipo necesita sumar puntos desde el primer partido de este año, para dar el último intento para pelear arriba y terminar el torneo entre los diez primeros para jugar algunas de las copas internaciones del año que viene.

En lo mediato aparece la Copa Argentina. Central debe volver a apostar todo por la competencia que lo tuvo como finalista en las últimas tres ediciones. Ya que este plantel demostró fortaleza para disputar los mano a mano y además que este certamen es el camino más accesible para ganar.

Claro que para afrontar los objetivos hay un paso previo que no permite yerros: el mercado de pases. El técnico uruguayo quiere un zaguero central y aún no definió con claridad cuál será el otro puesto a reforzar. Los refuerzos deberán llegar a la brevedad y en lo posible que hayan tenido mucho rodaje en el último año. Central no puede cometer los errores de los últimos dos libros de pases. Ya que una equivocación en este acotado mercado será un paso en falso que no podrá corregirse.

Otras de las situaciones a la cual deberá atender el flamante conductor son los jugadores que vienen emergiendo de la cantera. Es que, más allá de que el anterior técnico no le dio cabida en la última etapa, a lo largo del último año hubo 10 futbolistas de inferiores que tuvieron su bautismo en la máxima categoría. Y es por esta razón y por la idiosincrasia del club que Montero deberá dar-le un lugar a los jóvenes. Ya que si no lo hace la política deportiva que pregona esta comisión directiva con respecto a este tema se verá resquebrajado.

Las expectativas y la ilusión de un nuevo comienzo en los hinchas, está. Ahora será el tiempo del nuevo cuerpo técnico y de los dirigentes de dar pasos firmes de cara a la conformación del plantel. Y luego, cuando se de el primer pitazo, será el turno de los jugadores y de Paolo Montero. Claro que la calificación del nuevo ciclo será para más adelante y dependerá exclusivamente de los resultados.