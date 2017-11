Monchi Cantero: “Si hubiese pagado el millón que me pidieron estaría libre”

La tercera jornada del juicio por la megacausa Monos fue día de declaraciones. Cuatro personas decidieron hablar. Ramón Machuca, su ex cuñada Lorena Verdún y dos uniformados. Uno de ellos ex jefe de la brigada de Automotores que terminó en quiebra –dijo– por sacar un crédito para pagar la fianza que le impuso el juez Juan Carlos Vienna. La declaración más esperada fue la de Ramón “Monchi” Machuca. “Somos el chivo expiatorio del socialismo”, aseguró. Habló de los cuatro magníficos, mote con el que designó al juez instructor Juan Carlos Vienna, al Socialismo, a la División Judiciales y a Luis Paz. También le dedicó algunos renglones al entonces gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, y aseguró que mientras estuvo en la clandestinidad le ofrecieron un abreviado a 7 años y ahora le piden el disparate de 41, pena que no le dieron ni a Robledo Puch, dijo. Por su parte, Verdún acusó a los jueces que intervinieron en la causa por la muerte de su hija.

Machuca fue el primero de los acusados que llegó a la sala; sus abogados Fauto Yrure y Carlos Edwards se sentaron a su lado y tuvieron un diálogo previo a su declaración. “Somos el chivo expiatorio del socialismo”, dijo. Y aseguro que todo arrancó cuando el diputado Andrés Larroque habló de narcosocialismo. “De ahí la respuesta política del Socialismo, que fue armar una causa. Ahí entramos nosotros, para demostrarle a la sociedad que somos el mal de la provincia y yo vendría a ser el monstruo más grande de la provincia”.

Siguió con el juez instructor de la causa Juan Carlos Vienna y dijo: “Vamos a demostrar en el juicio el pacto político que tiene el Socialismo, el juez Vienna. Los cuatro magníficos le puse yo: el juez Vienna, el Socialismo, Luis Paz y la Brigada de Judiciales”; y pidió: “No se olviden de los viajes que hicieron juntos (en referencia a Paz y Vienna) a Las Vegas. Dijo que el magistrado desmintió la foto donde se los observa en una pelea de boxeo junto a sus parejas hasta que se dio cuenta de que era una imagen de Gigapan.com.

“Yo conseguí los temas de los viajes, la prueba de la moto – con relación a un vehículo de Martín Paz que habría pasado a Vienna– y muchas pruebas más que se van a ir desarrollando acá. Por eso quiero pedir que, si ante la ley somos todos iguales –porque ofrecí prueba que todavía no me aceptaron–, voy a pedir públicamente que acepten como testigos a la novia de Vienna y Paz, que es fundamental para sostener lo que vengo diciendo”.

“La primera vez que salí en tele fue en el programa de Rolando Graña, el 4 de abril de 2014, creo. Apenas salió el programa, “salen las declaraciones del señor (Antonio) Bonfatti, en ese momento gobernador de Santa Fe, a decir cómo le van a creer a un prófugo de la Justicia, a un narcotraficante. Yo, con 34 años, no tengo una causa por narcotráfico. En cambio, el señor gobernador tendría que dar explicación de cómo el Chevrolet Cruze que estaba a nombre de él llegó a manos de Luis Medina, que Luis Medina lo llevó a una agencia y lo cambió por una chata que fue dada al señor gobernador”, dijo. Y agregó: “Que explique cómo Luis Medina, teniendo causas por narcotráfico, pudo abrir Esperanto, cómo llegó al permiso” afirmó.

Un millón de pesos

También dijo que la Brigada de Judiciales le fue a vender la causa y él no se la compró: “Si hubiera pagado ese millón de pesos no estaría sentado en el banquillo, ni cuatro años prófugo”. Y cuestionó al fiscal; habló de sorpresa por el pedido de pena. “Cuando se hicieron los abreviados me habían ofrecido un abreviado a 7 años, me habían mandado a decir que me presentara —estaba prófugo por ese entonces — y anteayer escucho el disparate de 41 años. Me parece que ni a Robledo Puch le dieron tantos años”, dijo. “Son inquietudes que tengo”, concluyó.

Lorena

Su ex cuñada Lorena Verdún también habló. Siento una impotencia y falta de respeto, dijo. Le recriminó al tribunal que dos de sus miembros continuaran en el estrado luego de llevar adelante el debate por el crimen de su ex marido en el que los acusados fueron absueltos. El juez Ismael Manfrín le llamó varias veces la atención e incluso pidió la intervención de su defensora, hasta que finalmente declaró. Desde 2008 estaba separada de Claudio Cantero y desde esa fecha el Pájaro estaba en pareja con Mercedes Paz, explicó.

Verdún dijo que fue imputada porque cuando mataron al padre de sus hijos y se presentó en el juzgado de Vienna fue todos los días a pedir sus pertenencias. “A él le molestaba y casi al final me metió en la causa y no estaba Mercedes Paz (la última pareja del Pájaro)”. Aseguró que tiene un auto que compró trabajando y vendió los otros vehículos que fue teniendo para comprar uno nuevo. Verdún aseguró que siempre vendió ropa.

La abogada intentó introducir una documental con todos los bienes de los Paz pero la Fiscalía se opuso y el juez rechazó el pedido porque no fue ofrecido en su momento.

Pedidos para pernoctar

Monchi, Guille Cantero, Ema Chamorro y el Gordo Vilches dormirán entre lunes y jueves en el Centro de Justicia Penal. Para ello pidieron televisor, teléfono de línea (están autorizados a hablar unos minutos cada día, igual que en Piñero), cortina para el baño y ducha para poder higienizarse con un desagüe “para que no se moje todo el piso de la celda”.

JUSTICIA VS. EJECUTIVO

El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la zona sur de Santa Fe, Ariel Ariza, cruzó al ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, quien cuestionó a los jueces que accedieron a un reclamo del clan Cantero para permanecer alojados en la cárcel de Piñero.

“El consejo directivo del Colegio expresó su preocupación por las palabras del ministro. En todos los procesos judiciales, y en este que tiene tanta resonancia pública, lo que corresponde es acatar el contenido de las decisiones judiciales. Hay que respetar las resoluciones del tribunal. Evitar todo término descalificador y abocarse a no introducir declaraciones que puedan alterar el normal desarrollo del proceso”, dijo Ariza a LT8. Y añadió: “Hay que evitar todo tipo de declaraciones innecesarias. Hay que atenderse a las reglas: las decisiones judiciales, gusten o no gusten, hay que cumplirlas”.