Michetti con Donald Trump debatirá sobre Venezuela

La vicepresidenta Gabriela Michetti participará este lunes de la cena organizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para debatir sobre la situación política, económica y social de Venezuela.

Michetti encabeza la delegación argentina que viajó hacia las Naciones Unidas debido a que el jefe de Estado, Mauricio Macri, decidió no ir por cuestiones de agenda, aunque estaba invitado al encuentro de mandatarios y secretarios de Estado de países latinoamericanos.

Por ahora, los únicos dos presidentes confirmados son Juan Manuel Santos (Colombia) y Michel Temer (Brasil), aunque podrían sumarse Juan Carlos Varela (Panamá) y Pedro Kuczynski (Perú).

Michetti representará a Argentina en reemplazo de Macri, quien optó por no viajar a Estados Unidos para participar de la Asamblea de la ONU para poder estar presente en el relanzamiento de la campaña electoral de Cambiemos.

Las administraciones de estos países son muy críticas de la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela, pero rechazan una eventual intervención armada de fuerzas externas a ese país, tal como había dejado entrever en su momento el presidente de la primera potencia mundial.

Además de la cena con el mandatario estadounidense, a Michetti le espera en Estados Unidos una nutrida agenda de actividades, entre las que se destacan su discurso ante la Asamblea de la ONU, una reunión con la Reina Máxima Zorreguieta de Holanda y una charla pública con la primera ministra británica, Theresa May.

Michetti estará acompañada en la comitiva argentina por el canciller Jorge Faurie y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

Faurie mantendrá una reunión con sus pares de los 12 países del llamado “Grupo de Lima” (países que firmaron la Declaración de Lima), en el que consensuarán posiciones sobre la posición de Venezuela, en conjunto con el canciller norteamericano Rex Tillerson.

Se descuenta que su discurso ante la Asamblema de las Naciones Unidas, la vicepresidenta incluya el tema AMIA y el histórico reclamo de la soberanía argentina de las islas Malvinas.