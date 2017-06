Metrobus: proponen semáforos exclusivos para peatones

Los concejales Sebastián Chale y María Eugenia Schmuck presentaron una iniciativa para instalar semáforos que den tiempo exclusivo para el cruce de peatones sobre Avenida Alberdi, en la traza Metrobus Norte “Proponemos semáforos específicos de cruce peatonal, que garanticen la seguridad de las personas que cruzan desde una vereda hacia la otra y de quienes abordan o descienden de un colectivo. Debemos repensar la seguridad y la cultura vial a partir del actor más vulnerable que tiene el tránsito: el peatón”, consideraron los ediles. Chale y Schmuck estimaron que la traza posee características propias que requieren una intervención vial determinada: “Es necesario tomar medidas concretas para mejorar el funcionamiento de Metrobus Norte, que presenta dos factores clave: uno es que la parada se encuentra sobre el carril izquierdo, carril rápido, en el cantero central. Otro es el ancho de la avenida. La mayoría de las personas no llega a cruzar la calle de una vez sino que llega al cantero central y debe esperar al siguiente semáforo para terminar de cruzar la avenida, ya que no sólo debe visualizar los vehículos que transitan sobre Alberdi sino también sortear a aquellos que doblan desde las calles transversales”, ilustró Schmuck. “Desde la secretaría de Movilidad se sostiene que, desde que inauguró el Metrobus, han descendido los siniestros. Sin embargo, esta información es imprecisa. Si bien bajaron los episodios entre automóviles, han ascendido los hechos de peatones embestidos por colectivos. Así, en menos de un año se registraron cuatro víctimas, resultando 3 de ellas, fatales”, consideraron. La propuesta pretende implementar estos semáforos en la avenida donde está el Metrobus, a fin de regular el tránsito de peatones en intersecciones con alto volumen y en coordinación con los semáforos para vehículos. “El Estado desde todos sus niveles debe tomar a la seguridad vial como una política prioritaria, representando esto la necesidad de modificar aquellos comportamientos y conductas presentes en la movilidad en la vía pública”, concluyó Chale. Cabe recordar que Chale y Schmuck han trabajado múltiples proyectos para fomentar la seguridad vial: alcohol cero al volante, escuela municipal de conductores, oficina de asistencia a víctimas, protocolo de actuación ante siniestros viales, sanciones más duras a quienes corran picadas, instauración del día municipal de la seguridad vial y cursos de revisión de conducta obligatorios para todo infractor, entre otras iniciativas. Otra muerte en el Metrobus

