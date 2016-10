Messi, te necesitamos siempre

Parece casi una obviedad decir que la selección necesita a Lionel Messi. Pero los números y el rendimiento del equipo albiceleste con el crack rosarino y sin él, demuestran que su presencia es imperiosa.

Sin Messi la selección argentina se transforma en una de segundo nivel capaz de naufragar en su rendimiento al punto tal de “sufrir” ante selecciones de un escaso nivel como Venezuela y Perú. Con Messi la selección se potencia no solo por su categoría sino por lo que contagia al resto de sus compañeros sumado a lo que representa para el rival tener su figura enfrente.

La realidad queda al descubierto y si algunos le critican al crack del Barcelona no deslumbrar en una final o ganar solo el partido, esos mismos deberán repensar ese pedido y agradecerle a Messi. Porque sin él, ni siquiera se llegaría a esa instancia.

Esta situación antes marcada enmarca a aquellos que reclaman a viva voz “porqué no gana la final” o peor aún: “nunca será Maradona”, dicen.

Claramente Messi no es Maradona. Son personalidades totalmente diferentes en épocas bien disímiles. Ni vale intentar compararlos. Personalmente agradezco haberlos disfrutados a ambos. Los argentinos, desde unitarios y federales, tenemos la costumbre de querer siempre poner una “o” en lugar de una “y”. Nos encanta confrontar, buscar las antípodas, generar discordia y discusiones. Siendo que si se buscara el diálogo, primara el respeto y se antepusieran la unión seríamos un mejor país en todos los aspectos.

Pero eso es harina de otro costal. Ahora se habla de Messi y de su influencia determinante en la selección. Cuando tras la dolorosa, y sobre todo para él, derrota ante Chile en Estados Unidos por la Copa América Centenario dijo “me voy”, “ya está, esto no es para mí”, “lo intenté y no pude”; se abría un gran interrogante en la albiceleste.

Las semanas pasaron, la “calentura” lógica de un ganador por excelencia que se “muere” por ser campeón por la albiceleste bajó y el capitán revió su decisión y decidió seguir. Menos mal. Lo que sería de Argentina sin él.

Ya se había perdido las primeras cuatro fechas de las Eliminatorias Rumbo a Rusia 2018 y el por entonces equipo de Gerardo Martino lo sufrió. Un triunfo en Colombia hizo pasar el temporal y acomodar las cosas hasta el regreso del crack.

Presente en la quinta, sexta y séptima fecha; Argentina metió un pleno, sumó nueve de nueve y Messi fue determinante anotando en dos de tres partidos.

La octava, segunda con Bauza en el banco, lo mostró nuevamente ausente y esta novena fecha ante Perú tampoco lo tuvo, algo que se repetirá el martes ante Paraguay.

Con él en cancha ya quedó dicho. Total efectividad. Sin él, Argentina ganó 1, empató 4 y perdió 1 para sumar 7 puntos y apenas ubicarse en un quinto lugar (de repechaje) durante el transcurrir de esas fechas.

Dicha posición es la que ocupa actualmente la albiceleste, con el saldo a favor de que cuando Messi estuvo en cancha Argentina quedó segunda (igual cantidad de puntos que Colombia) durante esas tres jornadas.

Estos números prácticamente hacen que la pregunta salte sola: ¿Dónde estaría ahora Argentina en la tabla si Messi no hubiese jugado esos tres encuentros?. Quizás la respuesta podría ser en el mismo lugar o mezclado con Paraguay y Chile pero a un par de puntos de los cuatro líderes. Ósea, peleando palmo a palmo con la albirroja y la roja por el lugar de repechaje.

Puede resultar arbitrario y tajante pero Argentina sin Messi no solo no hubiese llegado a ninguna de las tres finales en los últimos dos años, sino que tendría serias dificultades para clasificar al Mundial. Es que si bien jugadores hay, debería ser un equipo. Funcionar como tal. Y eso es algo que hace mucho pero mucho tiempo no se logra, salvo en contadísimas ocasiones. En ese contexto es donde la figura del mejor jugador del mundo disimula defectos, potencia virtudes y transforma a un seleccionado de segundo nivel en uno con ilusiones y aspiraciones.

Por todo esto, porque somos futboleros por esencia y porque no imaginamos lo que sería ver un Mundial sin Argentina entre sus protagonistas, Messi por favor nunca nos faltes. Te necesitamos, siempre. Y aquellos que alguna vez te criticaron, perdónalos… no saben lo que hacen.

Eliminatorias Rusia 2018

1ª Fecha: vs Ecuador: 0-2 (L). Messi ausente.

2ª Fecha: vs Paraguay: 0-0 (V). Messi ausente.

3ª Fecha: vs Brasil: 1-1 (L). Messi ausente.

4ª Fecha: vs Colombia: 1-0 (V). Messi ausente.

5ª Fecha: vs Chile: 2-1 (V). Jugó.

6ª Fecha: vs Bolivia: 2-0 (L). Jugó y anotó un gol.

7ª Fecha: vs Uruguay: 1-0 (L). Jugó y anotó un gol.

8ª Fecha: vs Venezuela: 2-2 (V). Messi ausente.

9ª Fecha: vs Perú: 2-2 (V). Messi ausente.

Tabla de las fechas sin Messi

1º) Uruguay -> 15 pts | GF: 16 GC: 2

2º) Ecuador -> 15 pts | GF: 13 GC: 4

3º) Brasil -> 13 pts | GF: 14 GC: 5

4º) Chile -> 8 pts | GF: 7 GC: 10

5º) Argentina -> 7 pts | GF: 6 GC: 7

6º) Colombia -> 7 pts | GF: 5 GC: 7

7º) Perú -> 7 pts | GF: 16 GC: 2

8º) Paraguay -> 7 pts | GF: 3 GC: 7

9º) Bolivia -> 4 pts | GF: 5 GC: 13

10º) Venezuela -> 1 pts | GF: 6 GC: 16

Tabla de las fechas con Messi

1º) Colombia -> 9 pts | GF: 8 GC: 3

2º) Argentina -> 9 pts | GF: 5 GC: 1

3º) Brasil -> 5 pts | GF: 7 GC: 4

4º) Paraguay -> 5 pts | GF: 6 GC: 5

5º) Uruguay -> 4 pts | GF: 3 GC: 3

6º) Chile -> 3 pts | GF: 6 GC: 5

7º) Bolivia -> 3 pts | GF: 4 GC: 5

8º) Perú -> 1 pts | GF: 2 GC: 5

9º) Venezuela -> 1 pts | GF: 3 GC: 8

10º) Ecuador -> 1 pts | GF: 3 GC: 8