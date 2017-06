Messi seguirá en Barcelona hasta el 2021

El astro argentino Lionel Messi renovará su contrato con el Barcelona, que vencía en 2018, por tres temporadas más y una opcional, con lo que seguirá vistiendo la camiseta “blaugrana” hasta 2021, según informó hoy la prensa española. La cláusula de rescisión del futbolista será de 400 millones de euros, de acuerdo con la emisora Cadena Ser. El contrato se extiende durante el tiempo de mandato que le queda al actual presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y coincide con los plazos de los contratos de los otros dos delanteros estrellas del club, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar. Bartomeu se encargó personalmente de las negociaciones con el padre del crack rosarino, Jorge Messi. Ambas partes siempre se mostraron favorables a llegar a un acuerdo de renovación del contrato del astro argentino, quien seguirá siendo el jugador mejor pago del equipo catalán. El contrato de renovación se firmará después del 30 de junio, fecha en la que Messi se casará en su ciudad natal, Rosario, con su pareja, Antonella Roccuzzo.

