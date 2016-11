Messi e Icardi, más historia

Los nombres de Lionel Messi y Mauro Icardi acaparan de forma muy seguida la plana mayor gracias a sus rendimientos. Este fin de semana no fue la excepción pero por dos razones muy especiales, más allá de haber sido piezas claves en las victorias de sus equipos. Messi llegó al gol 500 con la camiseta del Barcelona e Icardi al puesto 24 entre los goleadores del Inter en partidos oficiales.

Pero no fueron los únicos que se destacaron. También hubo presencia goleadora en Malta, Chipre, Perú, Gibraltar y Estados Unidos. Acá un repaso a lo más destacado:

n España: LaLiga Santander – 11ª Fecha: Siempre Messi. El crack rosarino anotó a los 43’ su gol 500 con la camiseta del Barcelona que venció 2-1 de visitante al Sevilla de Sampaoli. En el equipo culé actuó todo el partido Javier Mascherano, mientras que en el conjunto local a los 84’ ingresó el ex Renato Javier Correa. El Celta de Eduardo Berizzo y con un gol a los 43’ de Facundo Roncaglia, de pasado por las inferiores leprosas, que jugó todo el partido venció 2-1 a Valencia que tuvo a Ezequiel Garay (90’) y Federico Cartabia (salió a los 80’). En tanto Villarreal con el rosarino Mateo Musacchio (todo el partido) venció 2-0 a Betis que contó con el ingreso del rosarino nacionalizado Nahuel Leiva a los 57’. Atlético Madrid que tuvo el ingreso a los 61’ del rosarino Ángel Correa cayó 2-0 en su visita a la Real Sociedad. En tanto Granda con Ezequiel Ponce entre los suplentes igualó 1-1 en su cancha ante La Coruña.

LaLiga 123 (2ª División) – 13ª Fecha: El rosarino Luciano Balbi (amonestado) jugó los 90’ en la victoria 2-0 del Valladolid ante Sevilla “B”. En tanto Getafe con los ex canallas Daniel Díaz y Alejandro Faurlin, ambos todo el partido, superó 1-0 a Alcorcón.

Segunda B (3ª División) – 13ª Fecha: Por el Grupo 2, Real Madrid Castilla conducido por Santiago Solari venció 2-0 a Sestao. En tanto que el ex Renato Cesarini Nicolás Delmonte fue titular en Marbella que cayó 1-0 ante Murcia.

Tercera (4ª División) – 13ª Fecha: Por el Grupo 8, el ex inferiores canallas Juan Cruz Ciarrochi ingresó a los 85’ en Lorca “B” que venció 2-1 a UCAM Murcia. En tanto por el Grupo 7, otro ex canalla como Gianluca Vaccarini fue suplente en Internacional de Madrid que cayó 3-1 con Rayo Vallecano “B”.

Liga Regional (5ª División) – 12ª Fecha: Por el Grupo Norte de la Autónoma Preferente de Galicia, Ribadeo FC con el rosarino Mauro Poratti (todo el partido) venció 2-1 a Viveiro.

n Gibraltar: Premier Division – 6ª Fecha: Mons Calpe con un tanto del rosarino Juan Pablo Pereira goleó 4-1 a Europa Point.

n Malta: Premier League – 11ª Fecha: Valletta con un gol a los 76’ del rosarino Leandro Aguirre (todo el partido) y Federico Falcone (salió en el complemento) superó 3-0 como visitante a Hamrun.

n Chipre: First Division – 10ª Fecha: El ex canalla Emilio Zelaya marcó por duplicado a los 33’ y 40’ pero no pudo evitar la caída 3-2 de su equipo Achnas ante Apollon.

n Bielorrusia: Vysshaya Liga – 28ª Fecha: El ex Newell’s Leandro Torres jugó todo el partido para el Dinamo Brest que venció 1-0 a Mikashevichi.

n Eslovaquia: Fortuna Liga – 15ª Fecha: En el Slovan Bratislava que venció 1-0 a Streda jugó todo el partido el rosarino nacionalizado español Vernon De Marco.

n Portugal: Primeira Liga – 10ª Fecha: Franco Cervi (salió a los 59’) fue parte de Benfica que de visitante igualó 1-1 el clásico ante Porto.

n Italia: Serie A – 12ª Fecha: Una vez más Mauro Icardi fue la gran figura de un pobre Inter, tuvo a Ever Banega hasta los 64’, que pese a jugar mal venció 3-0 al colista Crotone. El rosarino dio la asistencia para el primer gol y anotó por duplicado a los 84’ y 93’. En tanto Chievo con Nicolás Spolli todo el partido no pudo con el líder y cayó 2-1 ante Juventus. Por último, el ex inferiores leprosas Nicolás Burdisso estuvo los 90’ en la igualdad 1-1 ante Udinese.

Serie B (2ª División) – 13ª Fecha: Nahuel Valentini jugó todo el partido para Spezia que cayó 4-1 ante Verona.

Serie D (4ª División) – 10ª Fecha: Por el Grupo I, Gladiator 1924 con el rosarino Cristian Criniti (reemplazado a los 88’) venció 2-1 de visitante a Turris.

n Estados Unidos: MLS – Cuartos de Final, partidos de vuelta. Por la Conferencia Este, Montreal Impact de Hernán Bernardello (salió a los 88’) venció 2-1 (global 3-1) a New York Red Bulls y avanzó a las semifinales. En tanto por la Conferencia Oeste, Dallas FC de Maximiliano Urruti (marcó a los 56’) y Mauro Rosales (reemplazado a los 74’) venció 2-1 a Seattle Sounders pero quedó eliminado por un global de 4-2.

n México: Apertura – 16ª Fecha: En el gran partido de la jornada, Tigres con Nahuel Guzmán en el arco venció 1-0 como visitante al líder Tijuana, tuvo los 90’ a Milton Caraglio (amonestado), y se puso a tres puntos de la cima. En tanto León conducido por Javier Torrente y con el ingreso a los 59’ del ex Tiro Maximiliano Moralez igualó 1-1 ante Guadalajara. Además Puebla que tuvo en el arco a Cristian Campestrini cayó 3-1 en su visita a Necaxa. Por último, Queretaro que venía de ser campeón de la Copa MX (ver aparte) tuvo los 90’ a Nery Domínguez en su caída 3-2 ante Toluca.

Liga de Ascenso (2ª División) – 16ª Fecha: Dorados, conducido por el rosarino Gabriel Caballero, con el ex leproso Gabriel Hachen (salió a los 65’) venció 2-0 a Murciélago. En tanto Correcaminos que igualó 0-0 en su visita a Alebrijes de Oaxaca tuvo el ingreso a los 55’ el ex leproso Nicolás Saucedo y entre los suplentes al ex Tiro Diego Olsina.

n Chile: T. Apertura – 11ª Fecha: Cobresal cuyo técnico es Dalcio Giovagnoli y tuvo todo el partido al ex leproso Federico Martorell (amonestado) igualó 1-1 ante Audax Italiano. En tanto Universidad de Chile que igualó 2-2 ante Iquique tuvo el ingreso del ex Central Gustavo Lorenzetti a los 68’. Además, Palestino con el ex Tiro Ezequiel Luna, todo el partido, venció 2-0 a Deportes Temuco. Por otro lado, San Luis con el ex Charrúa Alejandro Fiorina (90’ y amonestado) venció 2-0 a Universidad Concepción de Alexis Machuca (todo el partido). Por último, Huachipato con el delantero surgido en la liga rosarina Juan Duma (salió en el entretiempo) igualó 2-2 ante el Everton conducido por Pablo Sánchez.

Primera B (2ª División) – 11ª Fecha: Unión La Calera con el ex inferiores leprosas Federico Laurito (90’) y el ingresol del ex inferiores canallas Lucas Bracco a los 65’ cayó 2-0 en su visita a San Marcos. En tanto Santiago Morning con el ex inferiores rojinegra Oscar Ortega (salió a los 61’) empató 1-1 ante Coquimbo.

n Colombia: T. Clausura – 19ª Fecha: Once Caldas conducido por el rosarino Hernán Lisi venció 1-0 como visitante a Patriotas. En tanto Santa Fe con Jonathan Gómez todo el partido igualó en su cancha sin tantos ante Atlético Nacional.

Primera B (2ª División) – 20ª Fecha: El ex inferiores canallas Fernando Battiste jugó todo el partido en la victoria 1-0 de Deportivo Pereira como visitante de Unión Magdalena.

n Ecuador: Serie A – Segunda fase – Jornada 17: En duelo de ex canallas, Hernán Galíndez estuvo en el arco de Universidad Católica que igualó 1-1 ante el Barcelona de Damián Díaz, ambos todo el partido. En tanto el rosarino Esteban Solari ingresó a los 78’ en Aucas que cayó 2-1 en su visita al Emelec. Por último, el rosarino nacionalizado ecuatoriano Norberto Araujo fue suplente en Liga de Quito que empató 1-1 ante Independiente del Valle.

n Perú: Descentralizado. Liguilla A – 11ª Fecha: El Sporting Cristal conducido por el rosarino Mariano Soso, con el ex Central Horacio Calcaterra (anotó a los 20’, fue amonestado y jugó todo el partido) y el ex Newell’s Alfredo Ramúa (salió a los 62’), cayó 5-2 ante La Bocana. En tanto el ex Tiro Bernardo Cuesta jugó todo el partido en Melgar que igualó 0-0 ante Garcilaso. Por último, Municipal dirigido por Marcelo Grioni y con el ex leproso Maximiliano Velasco cayó 3-0 ante César Vallejo.

2da División: Segunda Ronca – 12ª Fecha: Academia Deportiva Cantolao con el ex arquero de inferiores leprosas y canallas Federico Nicosia venció 1-0 de visitante a Cienciano. En tanto Alianza Universidad con el ex leproso Hernán Altolaguirre (90’) empató sin abrir el marcador ante Atlético Torino.

n Bolivia: T. Apertura – 14ª Fecha: Jorge Wilstermann conducido por Julio Zamora venció 3-1 a San José. En tanto el rosarino nacionalizado boliviano Martín Palavicini ingresó a los 76’ en la caída 5-2 de Nacional Potosí ante Sport Boys. Por último, el ex canalla Marcelo Aguirre (salió a los 51’) fue parte de Guabirá que fue superado 3-1 por Real Potosí.

n Paraguay: T. Clausura – 17ª Fecha: El rosarino Maximiliano Biancucchi y Hernán Villalba fueron suplentes en Olimpia que venció 4-2 en el clásico a Cerro Porteño donde entre las alternativas estuvo el ex arquero de las inferiores canallas y leprosas Ignacio Don. En tanto Sportivo Luqueño que tuvo todo el partido al rosarino Guido Di Vanni cayó 2-0 ante Libertad.

n Brasil: Serie A – 24ª Fecha: El ex Central Gervasio Núñez ingresó a los 88’ en Botafogo que igualó 0-0 en su visita a Flamengo. En tanto otro ex canalla como Emiliano Vecchio fue suplente en la victoria 2-1 de Santos a Ponte Preta.

n Inglaterra: Premier League – 11ª Fecha: El Tottenham de Mauricio Pochettino igualó 1-1 en su visita al Arsenal.

Championship (2ª División) – 16ª Fecha: El ex inferiores leprosas Fernando Forestieri ingresó a los 57’ en el Sheffield que cayó 2-1 ante Ipswich.

n Alemania: Bundesliga – 10ª Fecha: El ex canalla Santiago García (amonestado) jugó todo el partido en la caída 3-1 del Werder Bremen en su visita al Schalke 04.

Regionalliga Südwest (4ta división) – 18ª Fecha: El ex Newell’s Leandro Grech jugó todo el partido para el Elversberg que de visitante venció 2-0 a derrotó 2-0 a Nottingen y sigue líder de su zona.

n Suiza: Súper Liga – 14ª Fecha: El rosarino Matías Delgado (salió a los 64’) fue parte del Basel que venció 2-1 a Lausanne y sigue como único y cómodo líder. En tanto Vaduz que tuvo al ex Tiro Gonzalo Zárate ingresando a los 84’ igualó sin abrir el marcador ante Grasshopper.

n Francia: Ligue 1 – 12ª Fecha: PSG con Ángel Di María todo el partido goleó 4-0 a Rennes.

Liga 2 (2ª División) – 14ª Fecha: El ex inferiores leprosas Cristian Battocchio actuó todo el partido para el Brest que de visitante venció 1-0 a Tours.

n Grecia: Súper Liga – 10ª Fecha: Xhanti que tuvo la participación los 90’ de Adrián Lucero igualó 1-1 en su visita a Levadiakos. En tanto Pablo Vitti jugó todo el partido para Veria que cayó 2-0 ante Kerkyra. Por último Fabián Muñoz fue suplente en el Panetolikos que superó 2-1 a AEL Larissa.

Beta Ethniki (2ª División) – 2ª Fecha: El ex inferiores leprosas Diego Romano fue parte de la victoria 2-0 del Smyrnis ante Sparti.

Gamma Ethniki (3ª División) – 8ª Fecha: Por el Grupo C, el Apollon Larissa del ex leproso Marcelo Penta (reemplazado a los 66’) venció 2-0 a Thesprotos.

n El Salvador: T. Apertura – 19ª Fecha: El Águila dirigido por el rosarino Edgardo Malvestiti goleó 5-1 a la UES y llegó a la cima del torneo. En tanto Municipal Limeno con el ex leproso Carlos Del Giorno venció 3-1 a Pasaquina.

n Nueva Zelanda: Premiership – 3ª Fecha: Team Wellington con los ex inferiores leprosas Guillermo Moretti y Mario Barcia, ambos todo el partido, venció 4-2 a Hawke’s Bay.