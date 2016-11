Menotti: “Argentina no deja ser feliz a Messi”

El ex técnico César Menotti considera que Leo Messi “es feliz” en el Barcelona, mientras que con la selección de su país “no le dejan” serlo por la urgencia del país en lograr siempre éxitos.

Messi “en Barcelona es feliz. Acá pareciera que no se lo puede permitir. Es tanta la angustia que vivimos que no lo dejan ser feliz, porque el entorno no es bueno, el equipo no logra jugar bien”, dijo Menotti en una entrevista que publica este lunes el diario deportivo catalán Sport.

“Cuando todo parece que se cae en Argentina, aparece Messi y construye. Pero no es feliz porque es un escenario de rencores, vivimos así”, añadió.

El ex técnico, que dirigió al Barcelona en la temporada 1983/84, aseguró que a Messi “lo cuidaron desde chiquitito” en el Barça y se mostró convencido de que todavía puede no haberse visto lo mejor del delantero azulgrana.

“Algunas cosas nuevas podremos ver. Pero con el solo hecho de que repita las mejores somos felices”, afirmó el ex técnico argentino.

Menotti insistió en que el público argentino debe cuidar más su fútbol y no crear tanta presión sobre sus jugadores.

“Hay una tensión generada por la mediocridad cultural que rodea este circo del fútbol argentino”, dijo Menotti, para quien “para tener un fútbol cinco estrellas hay que respetarlo, hay que cuidarlo, nosotros no tenemos bien nada”.

“Aparecen estos futbolistas que son primera línea en toda Europa y sienten el peso porque hay urgencia de éxito”, añadió Menotti.

El técnico recordó que Argentina ha jugado tres finales (Mundial 2014, Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016) “y aparecen los argentinos que dicen que el segundo puesto no sirve para nada”.