Menos efectivos y sin pulmón en el Coloso

Chau pulmón. Finalmente en la reunión realizada ayer entre los organismos de seguridad y los directivos de Newell’s se definieron algunos cambios en cuanto al operativo para el partido del próximo sábado ante Atlético Tucumán y la principal decisión será la eliminación del sector vallado en la parte baja de la tribuna Diego Maradona que se había dispuesto en el cotejo ante Tigre e impedía la presencia de hinchas en una buena parte de la popular local.

La reunión que se realizó en la sede de Gobernación tuvo un clima cordial y de diálogo, muy distinto al de hace dos semanas, cuando el vicepresidente leproso Cristian Damico se levantó enojado con las decisiones tomadas sin consultar por Diego Maio, coordinador de Seguridad en Competencias Deportivas de la provincia. Y que derivó luego en declaraciones cruzadas de alto voltaje de uno y otro lado.

“Fue una reunión muy positiva. Entro todos definimos que era lo mejor para el sábado. Y quedamos conformes con las decisiones que se tomaron en cuanto a la seguridad. Lo más saliente es que no habrá ningún pulmón en la tribuna y el operativo será de menos efectivos que ante Tigre”, le contó el vicepresidente a El Hincha.

En ese sentido, el operativo dispuesto tendrá 450 efectivos (ante Tigre fueron 500 y costó 230 mil pesos) y el estadio se abrirá a las 11.30, en los sectores de plateas, y a las 12 se habilitarán las tribunas. La reserva arrancará a las 11.30 y será en el Coloso en busca de alentar al hincha para que vaya con antelación.

Obviamente seguirá el control exhaustivo en los ingresos, en especial en la tribuna Diego Maradona, ya que seguirá vigente el “listado de admisión” donde están incluidos 80 hinchas de acuerdo a la denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad en Fiscalía.

Otro detalle que buscará mejorar la seguridad y el control de los hinchas que ingresan al Coloso tiene que ver con lo que se podría denominar “Newell’s plus”, que no es otra cosa que aprovechar los molinetes que se habían preparado para el frustrado “AFA Plus”, y utilizarlos con los socios leprosos.

En ese sentido, ante Tigre se hizo una prueba en una puerta de ingreso a la platea Tata Martino y como fue exitosa, este sábado se ampliará a todos los socios y no socios que concurran a la Visera.

¿Cómo es el sistema? No cambia demasiado para el socio, ya que con su carnet con cuota y abono al día se habilita el ingreso por unos molinetes que son más altos y sólo permiten el acceso de una persona a la vez, evitando así los posibles ‘colados’.

Si la prueba funciona, es posible que en los próximos partidos el sistema se amplíe a la platea este y en algún momento a la tribuna Sur, lo que sería un control de seguridad muy importante.

¿Formica o Isnaldo?

Diego Osella dispuso un ensayo de fútbol para hoy por la mañana y en esa práctica seguramente comenzará a definir el equipo que el sábado a las 14 recibirá a Atlético Tucumán, con una gran duda: Mauro Matos.

El delantero tiene una tendinitis en el pie derecho, pero agravada por un traumatismo en el mismo sector producto de un golpe que sufrió en el partido ante Sarmiento. Y por ahora trabajó diferenciado en las dos prácticas semanales y está en duda para hacer fútbol hoy.

Frente a ese panorama, Osella debe analizar cuál es la mejor alternativa para reemplazarlo, y los dos candidatos son Mauro Formica y Eugenio Islando. El Gato fue titular en la pretemporada y en el cotejo ante Quilmes, cuando Matos fue al banco, y no sería raro que recupere la titularidad. En ese caso, Ignacio Scocco jugará más de punta y Formica como un enganche, detrás de Nacho.

En cambio, Isnaldo fue la opción elegida por Osella ante Sarmiento cuando debió reemplazar a Matos, y en ese caso Maxi Rodríguez le dejaría su lugar por izquierda y pasaría como mediapunta. En contra de esta alternativa, la apuesta del DT en la segunda parte ante el elenco juninense no funcionó y la Fiera ya se manifestó varias veces disconforme con jugar en ese sector.

¿Puede haber más cambios? La realidad es que los puntos que Newell’s tiene en la tabla no condicen con el rendimiento, y los propios futbolistas reconocieron que no se está jugando bien. Por eso no debería sorprender si Osella prueba algunas variantes, en defensa o en el mediocampo.

Una alternativa con la que cuenta el DT esta semana es Leandro Vega, quien ya está habilitado, aunque apenas compartió cuatro entrenamientos con sus nuevos compañeros. Para Osella, el ex River va a pelear un lugar con Germán Voboril, y el bajo rendimiento del ex Racing tal vez le abra un lugar entre los once.

En cuanto a Sebastián Domínguez, muy cuestionado por los hinchas, el entrenador dejó entrever que hay cuestiones que debe mejorar, pero no afirmó que saldría. Si el Negro deja el equipo, los candidatos a reemplazarlo son Fabricio Formiliano y Juan Ignacio Sills.

El otro que pide pista es Sebastián Prediger, quien cada vez que ingresó le dio otra dinámica al mediocampo. Y si el DT decide incluirlo puede hacerlo por Diego Mateo o Facundo Quignón.

Venta de entradas

La venta de entradas para el cotejo ante Atlético Tucumán arrancará el viernes, de 14 a 21, por boleterías de puerta 6, y continuará el sábado desde las 9. En esos mismos horarios estará abierta la oficina de atención al socio para cobro de cuotas, ya que se ingresa con septiembre.