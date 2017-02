Megafraude ya suma 47 denuncias y un desfalco cercano a los 70 millones de pesos

A medida que transcurren las horas aparecen más datos que muestran un complejo entramado en la causa ya conocida como Mega fraude de la empresa Dimare SRL, cuyo principal implicado es Sebastián Alonso, quien firmó cheques adulterados y sin fondos por una suma millonaria bajo el nombre falso de Jonathan Mena y que es intensamente buscado por la Justicia junto con otros dos hombres presuntamente implicados.

No obstante, la causa del megafraude ya asciende a un desfalco cercano a los 70 millones de pesos y suman 47 las denuncias registradas en el Ministerio Público de la Acusacuón (MPA).

Los datos fueron proporcionados a El Ciudadano este jueves por fuentes vinculadas con la investigación y muestran que a medida que avanza la intervención de la Fiscalía, van apareciendo más personas damnificadas.

Detenidos y prófugo con amplio historial de denuncias

También este jueves, fuentes judiciales vinculadas con la investigación informaron a El Ciudadano que Alonso y dos hombres actualmente detenidos (Alberto C. y Mariano C) contaban con un abultado historial de denuncias en su contra en el viejo sistema penal, algunas que datan de comienzos de la década del 90, en su mayoría por estafa.

De acuerdo con lo que indicaron las mismas fuentes, todas las causas en que estos hombres se vieron involucrados prescribieron.

Los detalles

Alberto C., cuya edad no trascendió, fue acusado de cometer delitos como portación de arma de fuego, lesiones culposas, amenazas, estafas con cheques en grado de tentativa, hurto calificado y estelionato, esta última figura, de acuerdo co el Código Procesal Penal, significa fraude o engaño en los contratos y también ceder, vender o empeñar una cosa ya cedida, vendida o empeñada, como ocultación dolosa del acto jurídico anterior, llevados a cabo por una misma persona.

En tanto, el otro detenido, identificado como Mariano C., cuenta con denuncias en su contra de vieja data de amenazas y robo.

En cuanto a Alonso, quien la Justicia presume es el líder de la asociación ilícita y que es buscado en el país y en el exterior, tenía una causa prescripta por estafa.

Desde el MPA indicaron que la audiencia imputativa a los detenidos Mariano C. y Alberto C. se llevará a cabo este viernes a las 13 en la sala 1° de los Tribunales provinciales de Balcarce y avenida Pellegrini.