Megaestafa: Lelo Pérez consiguió arresto domiciliario

Algunos de los imputados en la causa conocida como megaestafa, que investiga fraudes inmobiliarios en que la Fiscalía sindicó como partícipes a escribanos y empresarios, entre otros, lograron morigeraciones o beneficios a sus situaciones procesales en cuanto a la medida cautelar. El planteo se realizó ante la Cámara Penal y el escribano Juan Bautista Aliau logró obtener la libertad en tanto continúa el trámite, mientras que otros dos imputados que se encuentran en libertad lograron modificar el monto de la fianza que se le había impuesto. Por su parte, el comerciante Leandro “Lelo” Pérez obtuvo un arresto domiciliario mientras que al empresario Marcelo Jaef le confirmaron la prisión preventiva aunque la Cámara dejó abierta la posibilidad de discutir un pedido de domiciliaria por problemas de salud en baja instancia. Para ello dispuso un plazo de cuatro días. La decisión fue tomada por el vocal Daniel Acosta.

En octubre pasado una serie de estafas con propiedades terminó en allanamientos e imputaciones contra 11 personas (el caso tiene un prófugo). La causa tuvo gran repercusión pública porque la Fiscalía acusó a escribanos, empresarios, un sindicalista y hasta un agente bursátil. Finalmente la Fiscalía acusó la semana pasada y llevará el grupo a juicio con distintas calificaciones y pedidos de pena. De los acusados, cinco cumplían la prisión preventiva en una cárcel. El escribano Eduardo Torres, el vendedor de autos Juan Aymo, el gremialista Maximiliano González de Gaetano y los empresarios Pérez y Jaef.

Varios de los imputados apelaron la decisión de la jueza de primera instancia y ayer se dio a conocer la decisión del camarista Daniel Acosta. El magistrado evaluó la situación de Pérez, conocido por su romance con la vedette Vicky Xipolitakis, y sostuvo que con el correr de la instrucción la jueza Raquel Cosgaya modificó el encuadre legal que pesaba sobre el imputado, entendió que no tiene sustento suficiente su probable participación en una asociación ilícita y subsumió la conducta en lavado simple. Si bien el vocal entiende que hay apariencia de responsabilidad en los hechos imputados, el cambio de calificación posibilita la morigeración y dispuso un arresto domiciliario para Lelo.

Por su parte, Jaef no tuvo la misma suerte. Acosta refirió que con el correr de la investigación la situación del imputado se vio más comprometida, donde se sustenta la asociación ilícita y el conocimiento del hombre en la operación inmobiliaria fraudulenta de un campo propiedad de la viuda de un ex camarista en Villa Amelia –caso que atraviesa a la mayoría de los acusados–, también tomó en cuenta la comunicación que mantuvo con la dueña de la propiedad, lo que el fiscal tradujo en una amenaza que no imputó pero aún está a tiempo de hacerlo, refirió. El vocal habló del rol de “vaso comunicante” en este hecho y entiende que hay riesgo procesal por entorpecimiento probatorio, por lo que confirmó la prisión preventiva dictada. En cuanto al pedido de arresto domiciliario que hizo la defensa de Jaef por cuestiones de salud, sostuvo que el mismo debe discutirse en primera instancia y fijó un límite de cuatro días corridos para su tratamiento.

A su vez dispuso respecto del escribano Juan Bautista Aliau, quien se encontraba en arresto domiciliario por cuestiones de salud, otorgar la libertad mientras tramita el proceso. Finalmente modificó las fianzas fijadas en primera instancia para el agente bursátil Jorge Oneto en 600 mil pesos y para el escribano Luis María Kurtzemann en 700 mil.