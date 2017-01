Mefro Wheels pasó a cuarto intermedio

Luego de la audiencia que mantuvieron ayer los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica, un gerente de la fábrica de llantas Mefro Wheels y el ministro de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, se decidió pasar a un cuarto intermedio para el próximo jueves, a las 10.30, en el Ministerio de Trabajo.

Mientras transcurría la reunión en Ovidio Lagos y San Lorenzo, los trabajadores de la firma esperaban abajo con banderas y carteles que rezaban: “No al cierre de Mefro Wheels”, “Sí a la Industria Nacional”, ante la sospechosa maniobra accionaria y el cese de actividades dentro de la planta por falta de inversión en materia prima.

La fábrica ubicada en Ovidio Lagos al 4400 tiene 170 empleados, de los cuales muchos trabajan allí desde los tiempos de la originaria Cimetal, que luego de un largo proceso de quiebra quedó en manos de Ferrosider SA, en septiembre de 2003.

Los trabajadores y el gremio metalúrgico denuncian que durante el último año la firma comenzó a vender en el país llantas provenientes de su casa matriz, con sede en Alemania, relegando así progresivamente la producción de su filial local.

Ante esta situación, y evaluando el impacto que el cierre de la firma traería aparejado en Rosario y la región, se le exige a los distintos niveles del Estado “llevar adelante todos los esfuerzos necesarios para preservar la totalidad de las fuentes de trabajo”.

Tras la audiencia en el Ministerio de Trabajo, el referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Donello, que “tenemos ciertas dudas porque las decisiones no son muy claras. Si la empresa hizo algunas maniobras en Alemania todavía no están claras, no se sabe quien compró las acciones”.

“Le pedimos al ministerio tanto de la provincia como de la Nación que cite a alguien de Alemania para que se presente. Tenemos ciertas dudas de esta maniobra pero vamos a luchar para que esto no cierre”, remarcó.

Tras siete años, Mefro Wheels Group se quedó con el 100 por ciento de las acciones, que ahora habrían pasado a una nueva empresa, también de origen alemán, que según la UOM “se dedica al recupero económico y nada tiene que ver con el rubro”.

Genesini apuesta a una salida

“La situación es compleja y hay que afrontarla en lo inmediato porque el paquete accionario fue adquirido por una empresa alemana, que todavía no pudimos contactarnos. Nos comunicamos con un estudio jurídico que había operado en la transferencia pero no tienen la representación, según nos manifestaron”, expresó Genesini.

El ministro de Trabajo provincial, especificó que están en contacto con la Embajada alemana para encontrar una solución a los trabajadores, ya que necesitan dinero para continuar con la producción y poder cumplir con los pedidos y contratos.

“En función de la necesidad de los trabajadores, se inició un tramite para empresas en vía de crisis en el ministerio de Trabajo de la Nación. Vamos a avanzar lo más rápido posible y vamos a tener una reunión el próximo jueves con todas las partes, aspiramos a que estén presentes los actuales titulares de la empresa.

Y concluyó: “Siempre está la posibilidad de salir de esta situación. Apostamos a que se vaya despejando el panorama y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para no perder una actividad tan especializada y tan importante que tenemos en la ciudad”.