Mefro Wheels: fracasó la reunión con la empresa y temen cierre

“La reunión fue pésima y sólo nos deja la sensación de la empresa lo único que quiere es vaciar y cerrar Mefro Wheels”. Así describió Pablo Cerra, abogado de la UOM de Rosario, el encuentro que mantuvieron este martes en Buenos Aires con el nuevo accionista de la fábrica de llantas del sudoeste rosarino. La planta es la única que produce ruedas en el país y de ella dependen 170 trabajadores. Para un peor panorama, este miércoles la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de amparo que desde el gremio habían presentado ante la Justicia Laboral para establecer un blindaje judicial que protegiera las fuentes de trabajo. Los operarios decidieron en asamblea continuar produciendo para entregar los pedidos a las terminales.

“Si hubiese un manual de vaciamiento de empresas, Mefro Wheels sería el modelo”, dijo Cerra para graficar lo que vive la fábrica de llantas desde que se produjo la venta de acciones por parte de la compañía alemana a otra firma de la misma nacionalidad, pero de capitales financieros. La transacción, que según el abogado no fue registrada aún en la Argentina, se llevó adelante a fines del año pasado. Desde ese entonces los trabajadores de la planta denuncian el vaciamiento, que se vio evidenciado el 2 de enero cuando llegaron a la fábrica y les dijeron que habían sido desafectados porque “no había nada para hacer ni materiales para producir”. Después de una semana de reuniones en la cartera de Trabajo local, los trabajadores decidieron que el dinero que debía ser destinado al pago de sueldos fuera a la compra de materias primas y el 12 de enero volvieron a producir.

Nuevos patrones

Desde que se dio la transacción de acciones, los nuevos dueños nunca desembarcaron en la empresa y la planta funciona en una especie de autogestión con el apoyo de la UOM. La reunión de este martes era clave para sus trabajadores, porque finalmente conocerían al nuevo dueño de la planta.

Pero, según Cerra, el encuentro “fue totalmente nefasto”. “Se vislumbró lo que sospechábamos. El nuevo accionista dijo que no van a poner un centavo, ni para sueldos, ni para la compra de materiales. Quieren estirar la agonía de la gente vaciando la empresa, hasta que los trabajadores se cansen y se vayan a su casa”, describió.

De acuerdo con el abogado, cuando se hizo la venta, Mefro Argentina pasó a manos de una empresa de reestructuración financiera, pero el presidente del directorio siguió siendo el anterior, principal accionista de la compañía en Alemania. “Con esto, no es Mefro el que cerraría la planta en Argentina sino el nuevo accionista, que viene a sostener una conducta pasiva y produce el vaciamiento. Mientras, a Mefro Alemania le quedan todos los clientes argentinos, a los que les vende llantas importadas desde allá a un costo más barato. Por eso, tampoco plantean la venta de la empresa, porque les implicaría competencia en el mercado local”.

Las ruedas importadas constituyen el principal enemigo de la producción local. Por eso, desde que se inició el conflicto desde la UOM piden al gobierno de Cambiemos que regule la entrada de esta autoparte.

Futuro

Ante el oscuro futuro que se presenta para la planta, los trabajadores decidieron ayer en asamblea seguir produciendo “con lo que tienen”. Miguel Valentino, operario con 19 años de antigüedad, sostuvo: “Decidimos aguantar y seguir como estamos hasta ahora. Cobrar con lo que entra de plata, seguir gestionando nosotros y buscar otras estrategias. Una opción es vender a repositores de autos que no son cero kilómetro. Tenemos que encontrar una salida nosotros porque ellos no van a hacer nada. No entregarnos, esa es la consigna”.

Cuando era Cimetal, la planta llegó a emplear a 240 trabajadores. Después, y con la continuidad de sólo 60 empleados, fue comprada por la empresa alemana Mefro Wheels. Actualmente, emplea a 170 personas y tiene la capacidad de producir 120 mil llantas por mes. En 2010, la producción alcanzó el millón y medio de ruedas anuales, pero la cifra empezó a caer desde entonces. El momento más crítico fue el año pasado cuando sólo se vendieron 300 mil piezas. Desde la UOM, atribuyeron la caída abrupta a la apertura indiscriminada y descontrolada de las importaciones, producto de las políticas del gobierno de Cambiemos. Hoy Mefro Wheels es la única fábrica del país que produce ruedas por lo que su cierre implicaría que el producto sólo sea importado.

Revés judicial

A las pálidas de la reunión, se sumó otra mala noticia. Según explicó Cerra, la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de amparo que la UOM había presentando para que se establezca un blindaje judicial sobre la compañía, y que buscaba proteger los puestos de trabajo y garantizar la continuidad. El recurso había sido presentando en primera instancia y rechazado por la jueza María Silvia Alberti. La UOM apelará el nuevo revés ante la Corte Suprema.