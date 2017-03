Mefro Wheels: empieza a rodar la alternativa de la expropiación

Las reuniones que mantuvieron anteayer los trabajadores de Mefro Wheels y miembros de la mesa directiva de la UOM Rosario con el ministro de trabajo de la Nación, Jorge Triaca, y con el embajador de Alemania, Bernhard Graf von Waldersee, siguen generando repercusiones. Es que ayer, desde el gremio metalúrgico admitieron que consultaron al jefe de la cartera laboral directamente sobre una expropiación de la planta de Ovidio Lagos al 4400, una salida que divide al oficialismo nacional en Santa Fe. También se le consultó por la aplicación del programa de Recuperación Productiva, con el que el Estado nacional sostiene a empresas en crisis costeando parte del salario de su planta laboral para darles margen de maniobra frente a una crisis, sin echar empleados. El Repro, que estaría en marcha, no se aplicó hasta ahora en la estratégica empresa con 170 trabajadores, única fábrica de llantas de acero que existe en el país. También trascendieron detalles sobre el segundo cónclave, en el que la delegación santafesina fue recibida por el máximo representante de Alemania en el país: en esa mesa participó el ministro de la Producción de la provincia, Luis Contigiani, quien pidió la intervención del diplomático para que los dueños alemanes de la firma “cumplan” con la legislación laboral argentina.

La primera reunión tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo de la Nación. “Le planteé a Triaca si Cambiemos apoyaría la expropiación. Porque en el Concejo Municipal de Rosario se aprobó una expresión de deseos sobre el mismo tema, y los concejales del PRO no votaron a favor”, recordó el abogado de la UOM Pablo Cerra,

En ese marco el letrado advirtió que “no fue una chicana” hacia el gobierno nacional sino un sondeo frente a una posibilidad y concreta: “Para que la iniciativa se sancione se necesita consenso político”, explicó Cerra.

Y, de hecho, el diputado provincial Germán Mastrocola, del bloque Cambiemos, se expresó públicamente ayer “a favor” de la expropiación. Y aunque advirtió que llegado el caso deberá discutir el tema con los demás integrantes de la bancada, el posicionamiento es clave: Mastrocola integra el principal sub-bloque del oficialismo nacional, donde se enrolan cinco de los nueve legisladores de la Cámara baja santafesina. Los otros cuatro están en tres bancadas, una de dos integrantes y dos unipersonales. Y desde una de ellas, el sub-bloque Fe, la diputada Cesira Arcando también manifestó que acompañaría una iniciativa en ese sentido.

Contacto en Berlín

Más crítico con el gobierno nacional, pero con expectativas sobre la reunión en la legación diplomática, el ministro Contigiani explicó: “Lo que reclamamos junto con la UOM es que el Estado alemán no puede quedar asociado con una empresa que está desconociendo las leyes laborales argentinas. O sea, hay abandono de empresa, salarios caídos, no paga los aguinaldos, no se comunica, no contesta los mails. Le exigimos que tome cartas en el asunto, de lo contrario van a quedar asociados a una práctica empresarial muy grave en términos de violación de derechos laborales”.

“Ellos tomaron nota de la situación y me parece que alguna respuesta vamos a tener porque fueron concientes de la gravedad de que la embajada alemana está rozada por este incumplimiento de Mefro Wheels”, agregó el funcionario provincial.

El ministro de la Producción explicó que no fue la intención –ni tampoco se podía– “exigirle” a la embajada “que reabra la fábrica o que obligue al empresario a venderla”. Pero sí dejar constancia oficial en la representación alemana de la “situación de gravedad extrema” que cometen los empresarios de ese país dueños de Mefro Wheels al estar incumpliendo leyes internas argentinas. “Ahí la Embajada es responsable y le exigimos por ello que tomen cartas en el asunto, para no quedar asociados a una práctica empresarial muy grave. Los funcionarios de la embajada alemana tomaron nota de lo que dijimos desde el gobierno provincial y los trabajadores”, explicó Contigiani.

En cuanto a la compleja situación que generó el ingreso desde el exterior de lo que se fabricaba en la zona sur de Rosario, Contigiani fue tajante: “La fábrica está cerrada, o a punto de cerrarse del todo y el Ministerio de Trabajo de la Nación está evaluando a ver si hace algo. Llegan tarde siete meses”, disparó.

De igual modo dio cuenta de que “aparentemente” en el gobierno nacional se inició el trámite para asistir a la firma a través del programa Repro, pero restó crédito a la versión de indica una posible venta de la firma a terceros. “Preguntamos a la embajada alemana si era cierto, como había dicho Triaca, que se habían comunicado desde el gobierno nacional por los posibles inversores, y en la embajada alemana desmintieron esta especie”, explicó.

“O sea, llegan a destiempo, tarde, con poca información, inician los Repro recién después de siete meses. Y no asumen que son grandes responsables por la política de apertura de importaciones. Ayer tuvimos el dato de que en enero y febrero de este año, comparado con el año 2016, se sustituyó un tipo de llanta que fabricaba Mefro. Entraron 95 mil llantas en estos dos meses que se hacían en Rosario. De esto se tienen que hacer cargo. Y ahora, si quieren contribuir, que ayuden a que la empresa se venda, o que ayuden a defender cada puesto de trabajo, a mantener la fábrica en pie, porque es absolutamente viable”, concluyó el ministro Contigiani.