Médicos privados acumulan deuda

Profesionales de la salud que se desempeñan en clínicas y sanatorios gerenciados por el grupo Medicina Ambulatoria SA reclamaron el pago adeudado de haberes y denunciaron que recibieron cheques sin fondo. Los afectados son 250 trabajadores, entre médicos y administrativos, que desarrollan tareas en las sedes que la firma tiene en Rosario (Urquiza 1764), San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Villa Gobernador Gálvez. Según denunciaron, los profesionales dejaron de cobrar honorarios en mayo del 2016 y, ante el reclamo, recibieron en noviembre cheques fechados para febrero pero sin fondos. Desde el Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra) indicaron que se enviaron telegramas individuales pero que aún no fueron respondidos.

Retraso

“Desde mayo del año pasado que los profesionales no percibían los haberes. El dinero ingresado por la prestación tuvo otro destino y no el pago para los profesionales. Les dieron cheques sin fondos. Los administrativos también dejaron de cobrar. Esto significa que la estructura deja de funcionar”, explicó Eduardo Taboada, titular de Amra. Según precisó Gustavo Montemartini, abogado del gremio, se entregaron 10 cheques por profesional en noviembre del año pasado con fecha de cobro entre febrero y abril de 2017. Los montos correspondían al total de la deuda de haberes que, en el caso de los médicos, varia según la cantidad de pacientes atendidos.

“Consideramos que se trata de una relación de trabajo en negro. Hicimos la denuncia en Afip y se enviaron individualmente telegramas en reclamo de haberes. Esperamos una respuesta de la gerenciadora”, agregó Montemartini, y advirtió que los profesionales pueden accionar penalmente contra la empresa.

Medicina Ambulatoria gerencia consultorios en Rosario (Urquiza 1764), Capitán Bermúdez (Rivadavia 88), el Instituto Médico Regional de San Lorenzo, y el sanatorio Gomara en Villa Gobernador Gálvez, donde se encuentra la mayor parte del personal afectado.

“Consideramos que el que no cobra no tiene que trabajar. Esto es un despido indirecto. Los cargos no deben ocuparse tampoco por otro profesional porque corre el mismo riesgo de que le dejen de pagar”, concluyó Taboada.

Abren paritaria de Siprus

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) informó que se reunirán con autoridades de la provincia para iniciar la mesa paritaria del 2017. Los 2.400 profesionales que trabajan en la salud en distintos efectores exigen 25.000 pesos de salario mínimo. También pedirán la inmediata rectificación de las cesantías en el nodo Reconquista que ascienden a cuatro en un año y medio y la devolución de los días descontados “por ejercer el legítimo derecho a huelga” en 2016. “Suponemos que estará, como sucede habitualmente, el informe de la provincia con sus números y los pliegos paritarios de los gremios”, explicaron desde el gremio.

Estatales volverán a reunirse para discutir la inflación

El gobierno provincial recibió este martes a representantes de los gremios estatales en la primera reunión paritaria del año. El encuentro, realizado en la Casa de Gobierno, fue encabezado por el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, junto al titular de Economía, Gonzalo Saglione. Recibieron a los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). “Fue una reunión de buen diálogo entre el gobierno y los sindicatos de la administración central. Estuvimos conversando sobre lo que pasó en términos de inflación e incrementos salariales durante 2016. Ponderamos y exponemos el índice que arroja el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), sobre lo que hubo distintas miradas”, expresó Farias y agregó: “Estuvimos hablando sobre las perspectivas de inflación para el año 2017. Coincidimos con las dificultades para poder estimar una inflación que claramente está en baja, pero que todavía no sabemos cómo se va a comportar durante el transcurso del año”.

El ministro Farías aseguró que van a continuar trabajando en comisiones técnicas para analizar los números del año pasado y las estimaciones de inflación de 2017 para reunirse nuevamente el martes de la semana próxima. “Nos interesa cuidar el salario de los trabajadores, pero al mismo tiempo tenemos que preservar las finanzas de la provincia para seguir atendiéndola y teniendo una situación financiera sólida”, apuntó el ministro de Gobierno.

Por su parte, el secretario general de UPCN, Jorge Molina, destacó la importancia de este proceso para avanzar en una actualización salarial de los trabajadores y dar comienzo a la negociación de otros temas de la agenda laboral. “No hay parámetros en estos momentos para una política salarial del sector público provincial, excepto en provincia de Buenos Aires y en Mendoza. Tenemos nuestras reivindicaciones y creemos que la provincia debe tener su propia política salarial”, expresó Molina.