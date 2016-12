Médicos en pie de guerra: amenazan con medidas de fuerza

La Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) con sede en Rosario declaró el estado de alerta en las guardias del sistema de salud que dependen del municipio. Mientras elaboran un plan de lucha que podría afectar la atención en los próximos días, la representante del gremio, Sandra Maiorana explicó a El Ciudadano los reclamos: a los más de 300 médicos de guardia no les pagan doble los días feriados, fines de semana y fiestas. Tampoco los benefician con los 90 días de licencia posterior al embarazo, como sí lo hacen con quienes están en el sistema provincial. Y más importante, siempre según estimaron desde Amra, les pagan el 25 por ciento del sueldo en negro. Eso les impide hacer aportes previsionales y les acotan el aguinaldo. Desde la Secretaría de Salud local dijeron que estudiarán los reclamos.

Problemas de largo aliento

“El primero es un reclamo histórico de los médicos de guardia que cuando deben cumplir horas extras (fines de semana, fiestas o feriados) no perciben el doble pago, algo que si hace el resto del sistema de Salud”, detalló la gremialista. Siempre según el gremio, afecta a personal de las guardias externas (quienes reciben en la puerta a los pacientes y familiares) y las internas (adentro de la sala y en los distintos sectores de los centros de salud) del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, el de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), el Roque Saenz Peña, el Alberdi, el Carrasco, el policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). “En una ambulancia del Sies que trabaja durante las fiestas el chofer cobra el pago doble y el médico no”, ejemplificó Maiorana.

El segundo reclamo que los llevó al estado de alerta también es de larga data. “El total de los médicos tienen el 25 por ciento del salario en negro. El Estado paga ese porcentaje como extensiones horarias no remunerativas. Al no estar en el sueldo en blanco no se traducen en dinero que luego vuelva al trabajador en el aguinaldo o más adelante en la jubilación”, agregó Maiorana.

Para Mairoana, el tercer reclamo es una contradicción grande que el estatuto municipal, hijo de la ley de Santa Fe. “El municipio establece 45 días de licencia postparto cuando para la provincia es de 90 días. Dejar a un bebé en una guardería es traumático siempre. Y más al mes y medio de vida”, concluyó la médica.

Siempre según Amra, no tuvieron respuesta a los reclamos y por eso preparan medidas de fuerza.

Desde la Secretaría de Salud prometieron estudiar las demandas de los médicos y dar una respuesta lo antes posible.