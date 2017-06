“Me unen muchas ideas con Sampaoli”, manifestó Berizzo

El argentino Eduardo Berizzo fue presentado hoy como nuevo director técnico de Sevilla, de España, ocasión en que señaló que lo “unen muchas ideas” con su antecesor y compatriota, Jorge Sampaoli. “Con Sampaoli me unen muchas más ideas comunes que diferencias. Mi idea del fútbol es atacar, tener la posesión del balón y, de perderlo, necesito recuperarlo rápido para que pase por nuestros pies la mayor parte del tiempo. Me gusta atacar e ir por los partidos”, expresó “Toto” Berizzo en la conferencia de prensa que brindó luego de firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2019. Berizzo, ex colaborador de Marcelo Bielsa, estará acompañado por tres ayudantes argentinos: Eduardo Marcucci, Roberto Bonano (ex arquero de Rosario Central y River, entre otros) y Mariano Uglessich (ex defensor de Vélez). Luego de su exitosa experiencia en Celta de Vigo, Berizzo -de 47 años y nacido en la provincia de Córdoba- aseguró que su objetivo es “hacer que Sevilla siga ganando”. En el equipo andaluz, el nuevo entnador dirigirá a sus compatriotas Nicolás Pareja, Gabriel Mercado, Matías Kranevitter, Joaquín Correa, Franco Vázquez, Walter Montoya y Luciano Vietto.

