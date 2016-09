Mayer le dio la victoria a la Argentina y el pase a la final

Plantó bandera en tierras británicas y va por la gloria. El equipo argentino de Copa Davis se clasificó a la quinta final de su historia al ganarle 3-2 a Gran Bretaña en Glasgow, sin Juan Martín Del Potro y con una gran actuación de Leonardo Mayer frente a Daniel Evans en el partido decisivo, y en noviembre visitará a Croacia en busca de abrazar por primera vez la Ensaladera de Plata.

Mayer, que se recuperó hace pocas semanas de una lesión en el hombro derecho y estaba lejos de su mejor versión, saltó a la cancha en lugar de un Del Potro que no estaba físicamente apto y le ganó a Evans por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4.

El correntino mostró una vez más su espíritu copero, después de que Andy Murray le ganara en sets corridos a Guido Pella por 6-3, 6-2 y 6-3, y despejó los fantasmas y la polémica que generó la ausencia de Delpo al superar con muy buen tenis a Evans.

El equipo argentino tendrá, desde el 25 al 27 de noviembre y en un escenario elegido por Croacia, la posibilidad de quitarse una espina histórica, después de las finales perdidas en 1981 frente a Estados Unidos, en 2006 ante Rusia, y en 2008 y 2011 con España.

Las lágrimas de Mayer y de Orsanic después de la victoria fueron la muestra fiel de la magnitud del triunfo que consiguió el equipo argentino, acaso uno de los más importantes de la historia, por el escenario y la dimensión del rival, que es el actual campeón.

La inolvidable actuación de Del Potro para ganarle a Murray una batalla histórica de más de cinco horas abrió las puertas a un triunfo que se sabía poco probable y que quedó al alcance de la mano gracias a la victoria de Pella a Edmund. Pero aún faltaba mucho. Los hermanos Murray le dieron vida al equipo británico al ganar en dobles, Pella luchó pero no pudo con Murray y la baja de Del Potro abrió muchos interrogantes, mucho más a partir de la elección de Leo Mayer, quien transita un año con pocos resultados positivos en el circuito. Pero el correntino escribió otro capítulo importante en la Davis y estiró su single para darle a Argentina el tercer punto y el pasaje a la final.

No fue nada fácil para Mayer dejar atrás los fantasmas de una muy mala temporada. Y no fue sencillo el comienzo ante Evans, ya que el británico quebró el saque del correntino en el tercer juego y cerró el set 6-3.

Lejos de acusar el golpe, Mayer mostró su mejor cara, se quedó con el saque de Evans en el cuarto y tomó una ventaja de 3-1 para después cerrar el segundo set por 6-3. Y repitió esa receta en el tercero para, con quiebres en el primero y el quinto juego, ganar 6-2 y acariciar la victoria a partir de un servicio muy eficaz que le fue dando confianza al resto de su juego. Evans acusó el golpe y Mayer imponía condiciones. Otro quiebre en el quinto y un cierre a pura emoción para el correntino que le dio a Argentina el punto decisivo en Glasgow, ante el campeón defensor.

Fue un fin de semana soñado. Y a la luz de los resultados, las decisiones audaces y cuestionadas de Orsanic fueron acertadas. Otra vez Argentina está en la última semana del torneo más emblemático. Ahora irá a Croacia para buscar una copa que siempre le resultó esquiva, pero con la victoria de ayer tiene permitido soñar.

Leo Mayer: “No me siento un héroe”

El correntino Leonardo Mayer destacó la unión del equipo argentino de Copa Davis y la producción de este fin de semana en Glasgow para superar a Gran Bretaña y acceder a la final del torneo.

“No me siento un héroe, héroe es el equipo porque jugamos todos. A Fede (Delbonis) le pasó de no jugar acá, pero viene de ganar en Italia. Eso es buenísimo porque al que le toca jugar entra con toda la confianza y sabe que tiene todo un equipo atrás”, dijo el tenista.

Sobre el partido decisivo del quinto punto ante Daniel Evans, Mayer comentó: “Empecé con muchos nervios, en pensar mucho en los puntos, le pegaba mal, pero de a poco fui mejorando y jugué cada vez mejor. Empecé a sacar bien, arriesgué desde el fondo de la cancha y ahí di vuelta el partido muy rápido”.

El correntino reveló que el capitán argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, le comunicó en la noche del sábado que iba a disputar el quinto juego de la serie, en caso de que fuera necesario.

“Me preparé bien. Antes de jugar era difícil pensarlo. Hacía mucho que no jugaba un partido así. Aguanté muy bien”, expresó el Yacaré.

Mayer también ponderó sus condiciones cada vez que le toca defender la camiseta argentina, ya que mantuvo su invicto como singlista en la Davis. “Acá juego mejor que en cualquier lado, ojalá lo siga manteniendo, pero es también por el equipo y la gente que acompaña”, destacó.

Del Potro: “No tuve más resto”

Juan Martín Del Potro aseguró ayer que tras el agotador partido del viernes con victoria sobre Andy Murray quedó “descartado” para jugar el quinto y decisivo partido y admitió que su ausencia no se anunció por una cuestión de “estrategia”.

“Cerramos una semana espectacular. Leo entró a jugar en lugar mío, no era fácil pero todos confiábamos en él porque estando entero tiene un nivel como el que mostró”, elogió Del Potro a Mayer.

El tandilense insistió con que “la estrategia” de Daniel Orsanic fue “acertada” al ponerlo a jugar con Murray en el arranque, en lo que significó el primer punto argentino y el partido más largo de su carrera.

“Toda la serie fue tremenda. El partido con Murray, un 2-0 impensado, y llegamos al quinto punto 2-2”, evaluó.

En tanto, Delpo dijo entender la polémica en torno a la estrategia y también sobre por qué no jugó el quinto punto, cuando Murray sí pudo hacerlo para Gran Bretaña. “Yo no tengo hoy el físico de Murray. Después del viernes quedé descartado. No lo podíamos decir en público por una cuestión de estrategia”, sostuvo el tandilense.

“No me quedó más resto”, aseguró, y por eso optó por jugar el doble donde la exigencia es menor. Igual, insistió en que la estrategia fue acertada. “Llegamos al quinto punto 2-2, y eso lo firmábamos desde un principio”, argumentó.

Orsanic: “Un honor jugar la final”

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, aseguró que “es un honor” llegar a la final del torneo.

“Estoy orgulloso de los jugadores. Es un honor jugar la final e iremos a Croacia con toda la ilusión”, resaltó Orsanic. Y agregó: “Sabemos que es un equipo poderoso. Tengo sangre croata, pero llevo la bandera argentina bien puesta”.

El capitán respaldó la estrategia que llevó adelante en Glasgow, que por momentos tuvo elogios y en otros cuestionamientos. “Había que arriesgar y lo hicimos. Si no salía bien me iba a ir tranquilo porque hicimos lo que pensamos que era mejor. Estábamos muy tranquilos antes de jugar”, destacó.

“El partido del viernes significó un costo muy alto y decidimos que si le quedaba algo de energía a Juan Martín (Del Potro) jugara el dobles. Sabíamos que no podíamos usarlo hoy (por ayer)”, confió el capitán argentino.

