Máximo Kirchner no descarta que Cristina sea candidata en 2017

El diputado nacional del Frente para la Victoria Máximo Kirchner no descartó hoy que su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, sea candidata a legisladora en 2017, al destacar “los altos niveles de aceptación” que tiene.

Kirchner sostuvo que no tiene “la menor duda” de que “el ataque sobre la figura de la ex presidenta” viene de una orden del actual jefe de Estado, Mauricio Macri, y sus asesores políticos, de cara a las elecciones de 2017.

Señaló, además, que el Gobierno embiste contra su madre con colaboración de grupos empresarios que están siendo “favorecidos” por políticas oficiales, ya que -dijo- fueron artífices de “llevar a la alianza (Cambiemos) al Poder”.

“Cristina se respalda, y lo hizo siempre, en quienes la votaron. La verdad que si uno ve los niveles de aceptación de Cristina en Buenos Aires, el Conurbano y un montón de provincias, se mantiene bastante bien, a pesar de que es una persona que es atacada permanentemente”, remarcó.

Al ser consultado sobre si Cristina Kirchner será candidata en 2017, el diputado rió y luego expresó que “eso es una cuestión que se verá el año que viene”.

A su entender, lo más importante es que “la figura de un ex presidente converse con su pueblo”, algo que “nunca había pasado en la Argentina”, con excepción de Raúl Alfonsín.

Máximo Kirchner consideró en declaraciones a Radio 10 que a la hora de hacer una mirada sobre problemas macroeconómicos de la Argentina, como el regreso al endeudamiento externo, “no existen contradicciones” entre Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Florencio Randazzo.

Aclaró que actualmente “hay legítimas aspiraciones” en varios dirigentes políticos, pero “nadie ha dicho qué quiere ser” en 2017 y tampoco nadie confirmó si competirá en las urnas por cargos legislativos.

“Se puede ir a unas PASO o no. Pero no es ese el principal problema que hoy tiene la sociedad. Tiene que discutirse qué es lo que va a hacer el Frente para la Victoria, el PJ, el peronismo, en cuanto a las cuestiones que suceden en el país”, expresó.

En tanto, indicó que la unificación de la oposición en el Congreso el martes para avanzar con los cambios en el impuesto a las Ganancias es una “muestra de que se puede darle a la sociedad algún tipo de respuesta”.

Al analizar el paso del Gobierno, Kirchner afirmó que esa “suerte revolución de la alegría se está convirtiendo en una cuestión de fe neoliberal, como que va a llegar, ya va a pasar”.

“Y la verdad que con el grado de endeudamiento que han tomado sino tienen dos o tres meses buenos ya va a ser muy extraño”, subrayó el legislador.

Consideró también que “el peronismo deberá resolver sus cuestiones” y agregó: “Vuelvo con lo que nosotros planteamos siempre al decir que las unidades sin identidad, no programáticas, coyunturales, muchas veces terminan como el desarrollo de este Gobierno”.

“Se junta un montón de gente que dice no quiero esto , hagamos cualquier cosa, cualquier tipo de propuesta como eliminar impuestos que después no saben si van a poder cumplir o no. Y eso frustra a la sociedad”, evaluó.

Recordó, a la vez, que a Cristina Kirchner le tocó vetar el 82% móvil (para los jubilados) y sin embargo las fuerzas políticas que impulsaron esa iniciativa ahora no la llevaron de vuelta al Congreso y “salieron con lo de la Reparación Histórica, que terminó siendo una mentira histórica”.

Lo mismo ocurrió, según dijo el diputado Kirchner, con la devolución del Impuesto al Valor Agregado que tenía previsto beneficiar a ocho millones de personas y sólo alcanzó a un millón de jubilados: “Son mentiras programadas y organizadas”, expresó.