Máxima divisional: Atlantic ascendió

Atlantic venció en la noche del miércoles a Newell’s por 91 a 65 con 22 puntos de Matías Quiroga en el adelantado de la fecha 20 de la B rosarina y se aseguró el primero de los dos ascensos a la máxima categoría del básquet local. El Verde coronó un gran semestre y formará parte de la zona A2 en el inicio del 2017.

El Verde ratificó todo lo bueno hecho en el torneo. El equipo capitaneado por Matías Quiroga y comandado por Marcelo Santinelli demostró una vez más que el trabajo da frutos. El equipo de calle Lavalle tuvo un segundo semestre terrible y aprovechó a la perfección los cambios del torneo. Integraron el equipo en el duelo que les dio el ascenso Santiago Campaña, Lucas Ruggiero, Adrián Tevez, Gonzalo Garrofe, Cristian Cabo, Matías Quiroga, Luciano González, Marcos Ballarini, Cristian Mendoza, Bruno Mascali y Lautaro Mercado.

“La clave de este logro es el proyecto. La idea fue jugar con los chicos del club más Quiroga y Campaña en la primera parte del año. Ese trabajo le permitió a los chicos aclimatarse a la categoría. Después incorporamos a Mendoza, Tevez y Ruggiero para dar el salto. Si se mantiene el trabajo en inferiores, Atlantic tiene jugadores para estar 20 años en primera”, sostuvo Marcelo Santinelli, quien elogió al símbolo: “Matías Quiroga es el jugador más importante de la categoría, es un líder increíble dentro y fuera de la cancha”.

Mientras, Saladillo buscará hoy el otro ascenso cuando reciba a Talleres de Arroyo Seco, mientras que también se medirán: Libertad vs. Maciel, Central vs. Calzada, Universitario vs. Red Star en Calzada y Tiro vs. Unión de Arroyo.

Campeón se busca

Durante este fin de semana se definirán los cuadrangulares de los diferentes niveles en la categoría Sub 17 de la Rosarina. La acción se abrió anoche con la Liga de Honor entre Sportsmen, Náutico, Temperley y Talleres en cancha del Negro. Seguirá mañana en Calzada.

Mientras, hoy se iniciará el cuadrangular de Liga A de la Rosarina en cancha de Caova con Unión y Progreso ante Saladillo a las 19 y luego el Funebrero frente a Los Rosarinos Estudiantil a las 21.

Y en la Liga B el título comenzará a buscar dueño hoy desde las 19 en cancha de Fortín Barracas con el duelo entre Gimnasia B y San Telmo de Funes. A las 21 jugarán el local frente a Rosario Central.

Los cinco se copan

Los cinco elencos de la Rosarina se presentarán esta noche desde las 21.30 en la tercera fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe, entre los que se destaca el duelo directo entre El Tala y Atalaya en el marco de la zona A. Sportsmen será local ante el invicto Santa Paula de Gálvez, Talleres recibirá en Villa Gobernador Gálvez a Atlético Sastre y Temperley visitará a Colón de Santa Fe.

Todos los partidos

En la zona A, los cuatro juegos irán esta noche: Atlético San Jorge vs. San Lorenzo de Tostado, El Tala de Rosario vs. Atalaya de Rosario, Adeo de Cañada de Gómez vs. Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Colón de San Justo vs. Atlético de Rafaela. Mientras, el grupo B tendrá su acción concentrada también hoy a las 21.30: Firmat vs. Cacu de Ceres, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Atlético Sastre, Colón de Santa Fe vs. Temperley de Rosario y Brown de San Vicente vs. Sportivo Suardi.

Por su parte, en la zona C esta noche a las 21.30 se medirán 9 de Julio de Rafaela vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, Sportsmen Unidos de Rosario vs. Santa Paula de Gálvez y Unión de San Guillermo vs. Racing de San Cristóbal. Para el domingo a las 21 pasó el choque entre Ceci de Gálvez y Sport Club Cañadense.

Las estadísticas en vivo de cada una de las jornadas, así como algunos partidos destacados se pueden observar vía streaming en el sitio de la Federación, Febasantafe.com.ar.

El tablero

Mogi es el campeón

Mogi Das Cruzes de Brasil barrió con la serie final de la Liga Sudamericana ante Bahía Basket y por primera vez se proclamó campeón. En el tercer punto disputado en Bahía Blanca los brasileños se impusieron 84-81 obteniendo así la primera edición de la “Copa Horacio Muratore” de manera invicta. Shamell Stallworth fue designado jugador más valioso. Bahía igual tiene premio, porque jugará Liga de las Américas.

Spurs con Laprovittola

San Antonio le ganó el duelo texano a Dallas como visitante por 94 a 87. En los Spurs no jugaron Manu Ginóbili ni Pau Gasol pero la sorpresa fue ver a Nicolás Laprovittola en el quinteto inicial. El base jugó 18 minutos para arrojar una planilla con números de 7 puntos (2/3 en dobles y 1/3 en triples), 1 rebote, 1 pérdida y 2 faltas. En Dallas, Nicolás Brussino apenas entró en los últimos 9 segundos del partido. Patty Mills anotó 23 puntos en el ganador.

Superliga femenina

Se iniciaron los playoffs en busca de los últimos dos clasificados al Final Four (ya esperan Estrella de Berisso y Lanús) y Unión Florida le ganó a Berazategui 65-55 con 3 puntos de la rosarina Emilia Giustiniani. Esta noche irá el segundo duelo desde las 21.30 en cancha de Florida. Además, Natalia Ríos fue elegida como mejor escolta del torneo. La rosarina no sigue en competencia, ya que Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay no llegó a playoffs.

Actividad en primera

En el torneo rosarino de primera A, Puerto San Martín venció a Sportsmen por 83 a 79 como visitante en la continuidad de la fecha 16, mientras que Unión y Progreso doblegó 73 a 52 a Alumni de Casilda. Hoy se medirán Provincial ante Regatas y Ciclón con Atlético Fisherton. Por la C esta noche jugarán en la fecha 20 Belgrano vs. Garibaldi, Sionista vs. Federal, América vs. Edison, Ben Hur vs. Horizonte. El domingo irá Fortín vs. San Telmo.