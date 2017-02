Maxi, sobre los problemas económicos en la Lepra: “Necesitamos estar bien todos”

Maxi Rodríguez habló de todo. El capitán leproso hizo un balance tras el empate con Colón, en medio de una pretemporada atípica, donde lo extradeportivo se mezcla y preocupa. Desde lo futbolístico la Fiera no muestra preocupación porque el equipo está bien. Pero su mirada cambia a la hora de analizar los problemas económicos que aquejan a la Lepra y no parecen terminar.

“No se pudo ganar, pero el equipo se adaptó a jugar sin un nueve e hicimos 90 minutos de fútbol que a esta altura suman mucho. En estos partidos el resultado sirve para agarrar confianza, pero a veces uno espera no tener lesionados. Lamentablemente nos quedó un sabor amargo por lo de Tito (Formiliano)”.

—¿Qué diferencia hubo con los otros partidos informales de pretemporada?

—(Risas) Que había gente. La realidad es que nosotros lo tomamos como un cotejo de preparación. Se vio algo de imprecisión y cansancio, pero es lógico porque estamos entrenando muy duro. Acá la meta es el partido con Defensa y Justicia, todo lo que hagamos antes es para llegar de la mejor manera a ese partido.

—¿Les costó jugar sin un nueve de referencia?

—Estamos acostumbrados a jugar con un nueve como Nacho, que no está tanto dentro del área y eso nos hizo acostumbrar a ocupar ese espacio en distintos momentos del partido. Lógicamente ninguno de los que jugó siente esa posición como propia. Creo que lo más importante es que nos estamos sintiendo bien, queremos ser un equipo sólido en todas las líneas y por momentos lo logramos.

—El viernes estuvo Gerardo González en Bella Vista charlando con ustedes sobre el tema sueldos atrasados, ¿hay alguna novedad?

—Todos saben cuál es el problema. Esperemos que se solucione, porque cada quince o veinte días volvemos a lo mismo y no es bueno para nadie. Es como que vas emparchando, pero no solucionás el problema de raíz. Acá todos somos importantes y necesitamos que todos estemos bien.

—Osella mencionó que todas estas cuestiones extrafutbolísticas podían influir en lo deportivo en algún momento, ¿creés lo mismo?

—Ojalá que no. No es bueno que estemos todo el tiempo con el mismo problema. Con Colón no concentramos porque nos solidarizamos con las chicas que trabajan en Ricardone, no queríamos comprometerlas. Sabíamos que si le pedíamos que vayan, iban a hacerlo, pero no era lo correcto porque no cobraron. Nosotros estamos con la gente, los apoyamos y esperamos que salgamos todos juntos adelante. .

—Como hincha de Newell’s, ¿te duele este momento que atraviesa la institución?

—Duele, molesta, fastidia… Uno no puede trabajar de la mejor manera. Vos llegás a un entrenamiento y ves a los empleados mal porque no cobraron y eso te pone mal. Si el que corta el césped no lo hace porque está de paro, no podés entrenar bien. Y así todo. No es lo normal. Sabemos el problema del fútbol argentino y la televisión, que ese dinero no entra, pero tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos esperando. Hay que generar recursos para sacar a la institución adelante.

—¿Por qué creés que se llegó a este punto terminal desde lo financiero?

—Es una pregunta para los dirigentes, yo no estoy en el día a día. Es llamativo, es triste, y sabemos que esto no es más grave porque lo sostiene el equipo con lo que hace adentro del campo de juego. Si lo deportivo no sería tan bueno, la situación sin dudas sería peor. Esperemos que todo esto no repercuta en lo futbolístico. Nosotros tratamos de aislarnos, pero al vestuario llega todo. Uno no puede hacerse el desentendido. Ojalá haya una solución rápida.

Preocupación por la lesión de Formiliano

Fabricio Formiliano se retiró lesionado en el amistoso ante Colón con una molestia en el sóleo de la pierna derecha y hoy se la realizarán estudios de imágenes para determinar el grado de la lesión. Si bien es difícil anticipar un diagnóstico, desde el cuerpo médico leproso no descartan una ruptura fibrilar, lo que sería una muy mala noticia. En tanto, este lunes la dirigencia leprosa podría tomar una determinación por el tema Isnaldo. El delantero no estuvo ni en el banco y la comisión directiva definirá si lo cuelgan o sigue con el grupo.