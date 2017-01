Maxi, sobre el conflicto salarial: “Ojalá todo se arregle”

“De la economía del club se debe encargar la comisión. Nosotros nos tenemos que concentrar en entrenar”. Las palabras de Maxi Rodríguez en la conferencia brindada ayer en el hotel República fueron claras. Los jugadores mantienen el malestar con los dirigentes por el atraso salarial y otra promesa de pago incumplida y ayer hubo una reunión para evitar que el grupo decida regresar de Mar del Plata.

Todo comenzó la semana pasada cuando el plantel, cansado de promesas incumplidas y con un atraso salarial de cuatro meses, decidió sacar a la luz el conflicto y no iniciar la pretemporada. “Hasta que no cobren al menos dos meses los jugadores no van a entrenar”, comunicó Gerardo González, de Agremiados, poniéndole al conflicto un punto de solución: el pago de septiembre y octubre.

Tras dos días sin entrenar y con la posibilidad de no viajar a Mar del Plata, el presidente Eduardo Bermúdez mantuvo una reunión con el plantel y le pidió un poco de comprensión. “Mañana (por el viernes pasado) le pagamos septiembre y los premios de San Juan y el jueves que viene el otro mes”, fueron las palabras del presidente leproso al grupo.

Entonces, se aceptó viajar a La Feliz para no perjudicar el trabajo del cuerpo técnico y de los propios futbolistas, aunque se estableció que si el jueves no estaba la plata, se volvían.

Y ese “jueves” es hoy. Y desde hace unos días hay señales claras de la dirigencia que el dinero no está. Por eso el plantel comenzó a analizar los pasos a seguir en caso de que la promesa dirigencial no se cumpla.

“Esto viene desde hace mucho, pero lo tienen que solucionar los dirigentes. Nosotros estamos pensando en los trabajos que venimos haciendo, y enfocados en laburar para llegar bien a los próximos seis meses”, comentó Maxi.

Consultado sobre la decisión que tomaría el plantel en caso de que hoy no se acredite el mes de octubre prometido, el capitán leproso evitó adelantar una determinación. “Lo más importante y lo más lindo que hay es hablar de fútbol. No pensamos en eso”, señaló. Y agregó: “Ojalá las cosas se arreglen cuanto antes. Todos tenemos que estar bien, desde el que abre la puerta del club hasta el último de nosotros merecemos estar tranquilos”.

Esta última mención de la Fiera no fue casual. Es que ayer se conoció también que los empleados del club aún no cobraron diciembre ni el aguinaldo y la dirigencia tendría un dinero que los pone en una encrucijada: pagar esos sueldos o depositarle a los jugadores.

“Hoy la plata para pagarle a los jugadores no está. Vamos a tratar de que entiendan, AFA nos debe y en enero no hay tanto ingreso de dinero en el club”, le confió a El Hincha una alta fuente dirigencial.

Ese dinero que AFA le debe a Newell’s ronda los 8 millones de pesos, pero no hay una fecha cierta de cobro, por lo tanto ya no se puede poner como promesa de pago al plantel.

La gran pregunta que no tiene una respuesta definitiva hasta hoy es: ¿si no se acreditan los sueldos los jugadores se vuelven de Mar del Plata?

La dirigencia intenta convencerlos de no regresar. “Los jugadores tienen una buena predisposición y se van a quedar en Mar del Plata. En todo caso se perjudicarían ellos al no hacer la pretemporada”, deslizó José Menchón, secretario del club.

Y los jugadores saben que cortar la pretemporada significaría sería un golpe al cuerpo técnico, que además también tiene un atraso importante en el cobro de haberes. Pero también tienen un enojo grande con la manera cómo la dirigencia manejó el tema.

Aquella frase del tesorero Alberto Sauro en diciembre en la asamblea informativa cuando dijo “estos días le pagamos dos meses y estamos al día con los sueldos”, generó malestar en los referentes. De “estar al día” a no entrenar por “un atraso de cuatro meses” apenas pasaron 30 días.

También hubo pequeños detalles que molestaron, o al menos incrementaron el enojo por varias promesas incumplidas. Hubo un pedido en diciembre que se les pague a los más jóvenes y a los empleados que trabajan con el plantel y tampoco se cumplió.

El plantel entiende además que desde la dirigencia “minimizaron” la gravedad de la situación. “Se movieron para conseguir los refuerzos y no la plata para pagarnos”, comentó en off un referente. También molestó que en medio de la crisis el tesorero esté de vacaciones y fueran pocos los dirigentes que dieran la cara.

Justamente ayer, el protesorero Carlos Cantarelli junto a Eduardo Bermúdez se reunieron por la tarde con los referentes y esa charla habría logrado una tregua a partir de una nueva propuesta de pago. Un poco de oxígeno, pero con la señal de alerta encendida.

El Gato fue preservado

El plantel entrenó ayer nuevamente en doble turno, en la pretemporada que viene realizando en Mar del Plata. Por la mañana hubo una jornada intensa en el predio de Apand, donde el profe Sebastián Morelli ordenó trabajos físicos y luego apareció la pelota. Y por la tarde el grupo trabajó en el gimnasio y en la pileta climatizada del hotel. Mauro Formica fue preservado por una sobrecarga muscular y Facundo Quignon sólo hizo kinesiología.