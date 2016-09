Maxi Rodríguez: “Tenemos un plantel competitivo”

Maxi Rodríguez es el capitán y referente leproso. Y por eso su opinión siempre tiene valor. La Fiera dialogó en el programa Al Fondo de La Red, y reconoció que la Lepra tiene un equipo competitivo y que la pretemporada fue la mejor de los últimos años.

“Se arrancó bien, aunque sabemos que hay muchas cosas por mejorar. Pero valoramos el esfuerzo del equipo y el triunfo con uno menos”, destacó Maxi a la hora de resaltar la victoria en el estreno ante Quilmes.

En ese sentido, el ex Atlético Madrid confió que en esta temporada Newell’s tiene un equipo para pelear más arriba.

“Hay un plantel amplio, de experiencia. Llegaron buenos jugadores que se sumaron a los que estábamos. Hoy sí tenemos un equipo competitivo”, afirmó el capitán del elenco rojinegro.

Otro punto que para el delantero leproso es importante fue el trabajo realizado en la pretemporada. “Con Osella se mejoró la parte física, nos acercamos mucho a lo que él quiere en ese aspecto. Hacía mucho tiempo que el equipo no hacía una pretemporada como esta, mejoramos mucho en lo físico. Ojalá podamos jugar bien”, señaló.

La Fiera entiende que todo lo previo no va a servir si los resultados no acompañan, así lo asumió al regresar al fútbol argentino. “Acá todo se mide en base al éxito, en el exterior es más tranquilo. Hay que buscar un equilibrio, pero uno sabe que no es fácil cambiar a los hinchas”, comentó.

En referencia a ese punto, Maxi se mostró molesto por las críticas que recibió el plantel de reserva tras quedar eliminado de la Copa Santa Fe. “Cuando le ganaron a Central eran los mejores, ahora parece que los pibes no sirven. Uno los conoce, los ve a diario y la realidad es que en un tiempo muchos van a estar en la Primera”, indicó La Fiera.

Maxi no tuvo un buen partido ante Quilmes. Osella lo ubicó en el inicio como mediapunta y luego lo hizo jugar por izquierda, un puesto que le resulta más conocido. “Donde más cómodo me siento es jugando por izquierda, si me toca jugar en otro lugar voy a dar todo para hacerlo bien, pero siento que por izquierda rindo mejor. No es lo mejor rotar tanto las posiciones durante el partido”, explicó, dejando en claro su postura en cuanto al lugar de la cancha donde pretende jugar.

El ex Liverpool también tuvo una frase para la salida de su primo Denis a River. “Denis tenía como primer opción Newell’s y ahora tendrá que demostrar en River lo que puede hacer. Hablo con él bastante, como con todos los chicos”, comentó.

La Fiera reconoció además que no se cansa de ver fútbol, sin importar si es europeo o local. “Me gusta ver la Champions, me gusta ver el fútbol argentino. En realidad veo todo lo que puedo. Yo creo que hay que ver fútbol, saber si un marcador es zurdo o derecho, si es rápido, para donde cierra. Si sos inteligente podés sacar ventaja”, aseguró.

La situación de violencia que se vive en el Parque asusta a todos, pero no es algo que haga pensar a Maxi en irse. “Ya lo dije muchas veces, la decisión de venir a Newell’s es para quedarme a disfrutar del club y la ciudad. Es algo que no va a cambiar por nada”, concluyó Maxi Rodríguez.

Vega firmó y se suma

Finalmente Leandro Vega se transformó ayer en el octavo refuerzo leproso. El defensor proveniente de River se hizo la revisión médica al mediodía y a la tarde firmó su contrato que lo liga a Newell’s a préstamo por una temporada, con una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase. La Lepra además puede renovar el préstamo un año más y según pudo averiguar “El Hincha”, River pagaría una parte del contrato y así se destrabó la llegada del zaguero zurdo al Parque.

Chau secreto

La nueva casaca leprosa se iba a presentar esta semana, pero ayer se viralizó una imagen y no habrá sorpresa. Saldría a la venta la próxima semana a un valor de 1.149 pesos.

