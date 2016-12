Maxi quedó descartado para visitar a Talleres

El delantero de Newell’s, Maximiliano Rodríguez, quedó descartado para jugar en Córdoba ante Talleres debido a que padece un traumatismo en la pierna derecha y una contractura en el gemelo interno. Su lugar sería ocupado por Héctor Fertoli.

La Fiera había trabajado diferenciado lunes y martes por un traumatismo en la pierna derecha y una contractura en el gemelo, pero ayer siguió evidenciando molestia en la zona y por eso Diego Osella no lo puso en el ensayo de fútbol. Finalmente hoy se resolvió que no formará parte del once inicial.

Al menos el técnico ayer tuvo buenas noticias, Luciano Pocrnjic y Facundo Quignon hicieron fútbol y si lo dispone podrán estar ante Talleres. Mientras que Fertoli podría ingresar en lugar de Maxi.

Así, el once para visitar el sábado a Talleres sería con: Pocrnjic, Advíncula, Formiliano, Moiraghi y Paz, Amoroso, Mateo, Prediger y Fertoli, Formica y Scocco