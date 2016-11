Maxi: “Llegar lo más arriba posible al receso del 18 de diciembre”

Sensatez pura de Maximiliano Rodríguez. Meticulosamente prudente más allá de la gran campaña de Newell’s, que lo sitúa a dos puntos del líder Estudiantes. El capitán rojinegro no tiene necesidad de subirse al caballo del triunfalismo.

“Tenemos bien en claro cuál es nuestro objetivo: ir partido tras partido. Y el próximo también será muy duro. Sabemos que tenemos que ganar. Hacer nuestro trabajo sin mirar a los demás. Quedan tres partidos para terminar el año y debemos hacer lo nuestro”, indicó Maxi Rodríguez en la antesala al encuentro del sábado a las 18 ante Banfield en el Coloso.

Sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los tres partidos que faltan en el año, es el objetivo de Newell’s. “El torneo es largo. Y lo principal es llegar lo más arriba posible al receso que empieza el 18 de diciembre. Después llegará la pretemporada y el resto del campeonato”, planteó Maxi.

El capitán rojinegro prefiere enfocarse en el auspicioso presente futbolístico del equipo en lugar de devolver agradecimientos por elogios individuales. “Sigo haciendo lo que hago desde hace mucho tiempo. Lo que cambia es que ahora entra la pelota en el arco. Los resultados acompañan y los goles sobre la hora sirven para ganar. El equipo está muy bien, con mucha confianza. Y físicamente muy fuerte. Los niveles individuales son muy altos y eso ayuda en lo colectivo. Sabemos que los partidos duran hasta que el árbitro los termina. Hasta el último minuto podemos tener chances tal como viene sucediendo”, admitió.

En ese sentido, Maxi expresó: “Siempre busco dar lo mejor. Cuando no sale, recibo críticas. Y cuando sale me felicitan. Soy conciente de lo que hago y mantengo un equilibrio. Doy lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido. Si me toca andar en un buen momento, lo más importante sigue siendo que el equipo continúe por la senda ganadora”.

Maxi no se deja impresionar por más que Banfield venga de quitarle el invicto a Estudiantes. “En el fútbol cualquiera le puede ganar a cualquiera. Cada partido es una historia diferente. Tenemos que basarnos en nuestras propias armas. Manejar la pelota y buscar el triunfo desde el primer minuto. Contra Atlético Tucumán y River hicimos un fútbol muy bueno. Con la victoria en el Clásico conseguimos mucha tranquilidad. Pero como dije después del triunfo sobre Colón, todavía no hemos logrado nada. Debemos seguir por este camino”, sentenció la Fiera.

“La noticia nos dejó tristes y shockeados”

Maxi Rodríguez también se mostró consternado por la tragedia aérea que sufrió la delegación de Chapecoense. “La noticia fue un golpe muy duro. Nos afectó, nos dejó tristes y shockeados. Prácticamente sin palabras. Le mandamos mucha fuerza a la institución y a los familiares de las víctimas”, expresó el ídolo de Newell’s en conferencia de prensa. Sin rodeos, resumió el sentimiento de dolor que invade al mundo futbolero. “Es un momento de mierda”.

“Le dio orden al equipo”

“Es un técnico que hace mucho hincapié en lo táctico y en lo físico. Y al igual que nosotros, también se fue soltando con el correr de las fechas para darle más juego a Newell’s”, consideró Maxi Rodríguez cuando se lo consultó por Diego Osella.

“Le dio mucho orden al equipo”, reconoció. “Logró que se muestre sólido, ordenado y contundente”, señaló. A la luz de la campaña rojinegra, Maxi se mostró a favor de que la dirigencia le renueve el contrato a Osella. “Se ha enderezado lo futbolístico y el equipo juega bien. Si los dirigentes deciden renovarle el contrato, para nosotros estaría bárbaro”, concluyó.

Osella convenció a Vega y lo mandó de tres

A puerta cerrada en el Coloso, el plantel de Newell’s realizó el primer ensayo futbolístico de la semana, con vistas al cotejo del sábado a las 18 contra Banfield en el Parque, por la 12ª fecha del torneo de Primera División y bajo el arbitraje de Néstor Pitana.

Y allí, en la práctica, Diego Osella probó con Leandro Vega como marcador de punta izquierdo, pasando Nehuén Paz a ocupar la zaga en reemplazo de Néstor Moiraghi, suspendido por haber llegado a la quinta amarilla en el partido frente a Colón.

A pesar de que Vega le había solicitado a Osella tenerlo en cuenta para cubrir la posición de segundo zaguero, esta semana aceptó la decisión del DT de incluirlo como lateral izquierdo. No obstante, tampoco habría que descartar que el entrenador evalúe a Franco Escobar en las próximas prácticas como integrante de la zaga, volviendo Paz a la función de tres.

Por ende, una probable formación leprosa estaría integrada por Luciano Pocrnjic; Luis Advíncula, Fabricio Formiliano, Paz o Escobar, Vega o Paz; Sebastián Prediger, Juan Ignacio Sills, Joel Amoroso; Mauro Formica, Ignacio Scocco y Maxi Rodríguez. En tanto que Diego Mateo y Germán Voboril, recuperados de sus respectivas lesiones, hicieron fútbol para los suplentes.