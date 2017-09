Maxi Calvo muestra su nuevo disco

El ex cantante y guitarrista de Intrépidos Navegantes presentará su nuevo disco solista. Después de un año de gira por Europa en la que ofreció más de sesenta recitales, el músico rosarino, radicado en Buenos Aires, vuelve a su ciudad natal para ponerle punto final al exitoso disco Quema Vol.1 que estrenó en 2016 en el Galpón de la Música, y tocar los temas de su flamante EP, titulado Quema Vol. 2.

Este disco, producido por Tweety González, incluye cuatro personales canciones: “La Melodía”, “Ya no te quiero pensar”, “Que la vida disponga” y “El llanto universal”.

En su mirada conceptual, el flamante EP no se aleja de la mirada aguda que el músico mostró en su trabajo anterior sobre las relaciones humanas, y lo encuentra sumergido en la poética de los personajes del “decadentismo francés”: un transeúnte de su propia vida, anclado en el recuerdo de un amor pasado.

“La casa vacía, fumar sin parar, jugar solo al ajedrez, bailar en el living, amontonar objetos, arreglarse para salir a la calle hacia ningún lugar. En fin, retrata a todas esas personas que vagan por Buenos Aires o cualquier otra ciudad con la mirada perdida y a la vez atenta, como si buscaran algo”, describe el creador.

La música de Calvo se caracteriza por el mestizaje de ritmos, donde predomina la música rioplatense incorporando elementos de las distintas regiones que suele visitar, como ya lo había hecho en su anterior trabajo, Mambo y tecnología.

Quema Vol 1 by Maximiliano Calvo

“Trato de llevarme de cada lugar que voy algo de música. Igual, todo tiene un aire rosarino. No hago una música de estilo. Hago canciones y después las visto como me parece. Lo que me importa es que quien escuche mi música, encuentre un gramo de libertad y que yo mismo lo sienta. Se trata de quitar solemnidad a lo que otros hicieron antes, sino todos estaríamos haciendo siempre lo mismo. Siempre me gustaron los artistas que rompen con algo”, graficó el músico que no niega la influencia natural de la Trova Rosarina en su identidad. A sus 27 años, el artista ya compartió escenario con figuras como Fito Páez, The Killers, Arctic Monkeys, Muse y Phoenix, tocando en festivales internacionales como el Lollapalloza, Personal Fest y Movistar Free Music.

El show tendrá lugar este domingo, a partir de las 20.30, en Amigos del Arte (3 de Febrero 755, Rosario). Entradas en venta en la boletería del teatro