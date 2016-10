Matos sufrió una nueva molestia

Sin dudas que las lesiones han sido el principal condicionante de Diego Osella a la hora de armar el equipo, sobre todo en las últimas semanas. Y en esta se vuelve a repetir la tendencia. Es que cuando todo hacía suponer que Mauro Matos podía ser titular ante San Lorenzo el próximo domingo, el delantero leproso volvió a sentir molestias en el pie derecho y tuvo que dejar la práctica de fútbol en la que arrancó entre los once. Así, su presencia ante el Ciclón está más que en duda y, a esta altura, lo más probable es que Diego Osella repita el equipo que viene de ganar el Clásico.

Matos hace más de 40 días que no tiene actividad oficial por una tendinitis en el pie derecho. Su último partido fue ante Sarmiento de Junín, por la tercera fecha: arrancó como titular pero no pudo salir al segundo tiempo por esta molestia que ya venía sintiendo desde antes.

El delantero leproso comenzó a trabajar la semana pasada con normalidad y a recibir cierta exigencia con la idea de que pudiera estar a disposición en el Clásico. Pero como el cuerpo técnico no lo vio en óptimas condiciones, Matos quedó afuera del banco ante Central en Arroyito.

Para esta semana había mucho optimismo en que pudiera llegar en condiciones al compromiso frente a San Lorenzo. Si hasta ayer arrancó la práctica matutina de fútbol en Bella Vista para los titulares en reemplazo de Héctor Fertoli. Pero promediando el ensayo futbolístico volvió a sentir molestias en la zona afectada y tuvo que salir. Y lo más probable es que no pueda ser considerado el fin de semana.

Así, Osella perdería al delantero que pensaba recuperar para recibir a San Lorenzo. Es que Ignacio Scocco tampoco está en condiciones de reaparecer, aunque ayer hizo fútbol para los suplentes. Con suerte estaría nuevamente en el banco de relevos, tal como sucedió el domingo pasado.

Y todo hace suponer que repetiría la formación que arrancó frente a Central, a salvo que decida apostar por alguno de los delanteros de la reserva como Matías Tissera o Milton Treppo, quien hoy estuvo entrenando con el plantel profesional.

En consecuencia, los once para el domingo serían Luciano Pocrnjic; Franco Escobar, Fabricio Formiliano, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Diego Mateo, Facundo Quignón; Joel Amoroso, Mauro Formica, Héctor Fertoli; Maximiliano Rodríguez.

El plantel volverá a entrenar hoy por la mañana en Bella Vista y luego hablará Osella en conferencia de prensa. En tanto, mañana luego del ensayo matutino, los jugadores quedarán concentrados en Ricardone a la espera del choque ante el Ciclón en el Marcelo Bielsa.

“No veo la hora de estar en el Coloso y festejar esta victoria”

En Newell’s todavía resuenan los ecos de la victoria en el Clásico en el Gigante de Arroyito. “Todavía no caemos de lo que se vivió el domingo. El grupo está muy feliz porque esto se vive como una locura. Son partidos en los que hay muchas cosas en juego y que se viven de una manera increíble en la ciudad”, contó Héctor Fertoli, quien tiene chances de volver a ser titular el domingo ante San Lorenzo. Y agregó: “No veo la hora de que sea domingo, estar en el Coloso con nuestra gente y festejar esta victoria”.

El juvenil delantero leproso aseguró que “Newell’s está para sumar, el campeonato es largo y hay que ir partido tras partido” y consideró “fundamental que todavía no se haya perdido en el torneo”. Respecto a las posibilidades que ha tenido en el último tiempo en el primer equipo, Fertoli manifestó: “El apoyo que me dio (Diego) Osella es importantísimo, siento que me lo gané con sacrificio en el día a día”.