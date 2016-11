¿Matos se va en diciembre?

Mauro Matos no está pasando por un buen momento. Desde su llegada a Rosario el destino no le está jugando a favor y el futbolista está molesto por una lesión que no le permite jugar, a lo que se suman otros temas extrafutbolísticos que le harían replantear su continuidad en el Parque cuando llegue el receso de diciembre.

Matos apenas pudo jugar tres partido en este torneos, aunque en el último que disputó ante Sarmiento en Junín apenas pudo hacerlo medio tiempo debido a un fuerte dolor en el talón de Aquiles.

A partir de allí, la tendinitis que parecía un tema menor, pasó a ser una tendinosis que parece prolongarse caprichosamente en el tiempo y hace casi 50 días que lo tienen fuera de la cancha y al parecer serán dos o tres semanas más las que necesitará para recuperarse del dolor y ponerse a punto desde lo físico.

Obviamente esta situación no sólo afecta al cuerpo técnico, que no puede contar con el refuerzo que llegó con más ‘chapa’. También el delantero se siente fastidioso y de aquí a fin de año analizará los pasos a seguir. Y si bien no hay voces oficiales al respcto, la posibilidad de que rescinda su vínculo sobrevuela por el Parque.

Hay cuestiones que además juegan en la cabeza del jugador y que no sólo tienen que ver con el fútbol. El accidente que lo tuvo como protagonista en el mes de julio donde falleció un motociclista fue un duro golpe anímico para él y su familia. E incluso en aquel momento pensó en volver a Buenos Aires.

Por ahora es sólo un rumor. Aunque por lógicas razones el cuerpo técnico pretende saber si tiene sustento o no, ya que si Matos decide irse, Osella deberá buscar un reemplazante sí o sí. Y en el mercado los nueves no sobran.

Otros dos que se irían

La posibilidad de que Mauro Matos replantee su continuidad no es la única salida que podría haber en diciembre, cuando el torneo tenga un receso para iniciar de nuevo en febrero. Dos futbolistas leprosos concluyen sus préstamos a fin de año y hoy no está muy claro si van a seguir en el Parque: Luis Advíncula y Fabricio Formiliano.

El peruano Advíncula tiene el pase en su poder, pero el alto valor de su contrato, que además generó una denuncia penal con los anteriores directivos, sumado a que no es de los preferidos de Osella generarían que no haya demasiado interés en renovarle.

El Juez Fabián Bellizia informó que el contrato que se le debe pagar asciende a 280.000 pesos por mes, y un pago extra de 100 mil dólares. Y ese costo sería demasiado alto para la actual dirigencia.

En tanto, Formiliano aparece mejor referenciado por el DT, pero sus lesiones son un tema que preocupa. Además Newell’s aún le debe a Danubio 150 mil dólares del préstamo y el club uruguayo no estaría muy interesado en renovarlo, más allá de que la deuda no corresponda a esta gestión.

Aprevide le bajó el pulgar

Sin visitantes en Avellaneda. La dirigencia leprosa se había ilusionado con la chance de llevar hinchas al cotejo del sábado ante Racing, en especial a partir de un visto bueno que había recibido de parte de la Academia, pero ayer Aprevide fue terminante y en una nota enviada al club del Parque rechazó de plano la presencia de visitantes en el Cilindro de Avellaneda.

La nota firmada por Juan Manuel Lugones, secretario ejecutivo del organismo encargado de la prevención de la violencia en el deporte en la provincia de Buenos Aires, señala que la negativa tiene que ver con “los antecedentes de hechos de violencia que recaen sobre la barrabrava del club”.

Obviamente la nota no cayó bien en el Parque, ya que desde la dirigencia consideran que este argumento carece de sentido, ya que Newell’s disputó cuatro partidos de local en el torneo sin ningún tipo de incidente, e incluso Diego Maio, responsable de la seguridad en eventos deportivos de la provincia de Santa Fe, no descartó la posibilidad de llevar hinchas leprosos en el Clásico que se disputó hace dos semanas.

El enojo también está relacionado a que la respuesta del Aprevide parece estar ligada a la contestación de los clubes locales. Frente a Temperley, como el Celeste respondió que no podía recibir visitantes, el Ministerio de Seguridad bonaerense no respondió el pedido leproso. En cambio como Racing abrió la puerta, Aprevide negó el derecho.

“Obviamente no nos gusta que no viaje nuestra gente, pero vamos a seguir insistiendo en cada partido para lograrlo. Mañana (por hoy) vamos a contactarnos con Lugones (titular del Aprevide) y buscar la manera de llegar a un acuerdo para el futuro cuando Newell’s juegue en provincia de Buenos Aires (el semestre que viene la Lepra visitará a Arsenal, Aldosivi y Defensa y Justicia). Creo que debemos insistir con el pedido, aunque con Racing la negativa es definitiva”, le comentó a El Hincha Cristian Damico, vicepresidente segundo leproso.

Este año a la Lepra le restan dos partidos de visitante después de Racing. Por la fecha 11 visitará a Colón, y ahí dependerá del club santafesino, ya que desde la seguridad provincial ya señalaron que se pueden hacer operativos para garantizar visitantes, y en la fecha 13 el Rojinegro irá a Córdoba para enfrentar a Talleres y ahí no hay dudas que los hinchas leprosos tendrán un lugar en el Kempes.

Más allá de los partidos de Copa Argentina, donde los hinchas leprosos pudieron concurrir, la última vez que lo hicieron por el torneo local fue ante Estudiantes a fines de 2015.