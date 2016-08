¿Matos por Copa Santa Fe ante Sportivo Las Parejas?

¿Sorpresa en la Copa Santa Fe? La Lepra juega el domingo semifinales del certamen provincial frente a Sportivo Las Parejas y la dirigencia junto a Diego Osella no descartan utilizar algunos jugadores del plantel de primera.

¿No iba a jugar todo el torneo con la reserva de Juan Pablo Vojvoda? Esa fue la idea a partir del Clásico que apareció en medio de la pretemporada y donde ambas instituciones definieron utilizar los equipos de reserva. Pero Osella entiende que hay futbolistas que necesitan algo de rodaje y con el presidente Eduardo Bermúdez coincidieron que era una buena posibilidad aprovechar el partido de Copa Santa Fe que se juega en el parate por Eliminatorias.

Si bien la decisión aún no está confirmada, fuentes consultadas por El Hincha aseguraron que “podrían ser cuatro o cinco futbolistas de Primera” y el nombre más resonante sería Mauro Matos, quien hoy es suplente y necesita minutos de fútbol.

Otros que podrían ser considerados por la misma razón son Víctor Figueroa, ausente en todos los amistosos de pretemporada por una molestia en el sóleo; Eugenio Isnaldo y Héctor Fertoli, quienes ya jugaron esta Copa Santa Fe; y Sebastián Prediger, siempre y cuando no sea quien reemplace a Mateo frente a Tigre.

Más allá de quiénes jueguen, el técnico será Juan Pablo Vojvoda y la base seguirá siendo el plantel de reserva, que ayer derrotó a Quilmes 3-0.

Obviamente los organizadores de Copa Santa Fe no se opondrán a la presencia de estos futbolistas. Cuando se firmó la carta compromiso de este certamen, los equipos de Primera aceptaron incluir titulares, pero luego cambiaron de opinión, incluso Colón y Unión no se pusieron de acuerdo sobre cómo y cuándo jugar y quedaron excluidos. Y si Newell’s incluye a Matos, Figueroa o algún otro titular para la competencia sería un paso adelante luego de tantos desplantes de los equipos, más allá de que se pueda pensar que va en contra de los dichos del propio Bermúdez cuando aseguró que la Lepra iba a jugar el todo el torneo con la reserva. Los tiempos en el fútbol y las necesidades cambian de un día a otro. Y Newell’s entiende que en estos momentos la Copa Santa Fe puede serle útil.

La reserva, con todo

La reserva leprosa arrancó con el pie derecho el torneo y derrotó a su similar de Quilmes por 3-0 con tres tantos de Matías Tissera. El último campeón de la divisional demostró que tratará ser otra vez protagonista del certamen, en especial a partir de la presencia de muchos juveniles que tienen experiencia en Primera, como Jalil Elías, Milton Valenzuela, Daniel Mancini o Emiliano Franco, además de experimentados de reserva como Maxi Pollacchi, Lisandro Martínez o el goleador Matías Tissera. Ayer no estuvo en el arco Ezequiel Unsain, pero seguramente será titular en el duelo por Copa Santa Fe.

Vega no viene pero ¿Denis se va?

La llegada de Leandro Vega al Parque quedó en punto muerto a partir de las pretensiones contractuales del defensor, aunque en River no descartan poder sumar a Denis Rodríguez. Si bien Newell’s y River acordaron el préstamo mutuo entre Vega y Rodríguez, sin cargo y con opciones de compra cercanas a los 3 millones de dólares, la complicación llegó a la hora de negociar el contrato del defensor con la Lepra. En el Parque consideraron que el pedido del futbolista era muy alto y ese punto fue insalvable. De todas maneras en Núñez no se resignan en sumar a Denis, a quien anotaron y tienen tiempo hasta mañana para presentar el contrato en AFA. Con el mediocampista leproso hay acuerdo y habrá que ver si ahora Newell’s, que no tiene a Vega en la negociación, no solicita un cargo por el préstamo.

El partido va a las 16

La semifinal entre Newell’s y Sportivo Las Parejas por Copa Santa Fe se jugará el domingo a las 16 en el Coloso. Es un único partido y si hay empate se definirá por penales. El otro finalista es Unión de Sunchales, que accedió a esta instancia sin jugar, a partir de la exclusión de Unión y Colón por no poder organizar los clásicos santafesinos por cuartos de final. La venta de entradas comenzará mañana a las 12 y seguirá viernes y sábado de 12 a 20.

Contra Tigre, domingo a las 14

La Lepra retomó ayer los trabajos tras el triunfo ante Quilmes y el cuerpo técnico aprovechará la semana sin jugar para reforzar la parte física y en especial trabajar lo futbolístico, donde Osella debe definir un reemplazante del expulsado Diego Mateo. Si bien es prematuro saber cuál será la decisión del DT, Juan Ignacio Sills aparece como el candidato para ser titular ante Tigre, el domingo 11 a las 14 en el Coloso.

Comentarios