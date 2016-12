Julián González y Roy Lura, Matemáticos en el Ñandú 7

Rosario Seven definió su plantel para participar de la 33ª edición del Seven de la República y en sus filas cuenta con dos debutantes en el torneo que tradicionalmente se disputa en Paraná, Entre Ríos. Ellos son Julián González, de 22 años, y Roy Lura, de 19, ambos de Logaritmo.

Los jugadores formados en el Matemático dialogaron con El Hincha en vísperas del mayor desafío que tiene el Ñandú Seven en la temporada. “Siempre me gustó jugar seven y poder jugar este torneo es algo que siempre quise, tengo varios amigos que lo pudieron jugar y siempre me hablaron bien del torneo y tengo muchas ganas de ser parte”, dijo González.

En tanto, Lura agregó: “Las expectativas que tengo son las mejores, ya que es un torneo muy importante y muy contento por poder participar por primera vez”.

El República es un torneo muy duro y de nivel. Rosario tendrá una zona complicada pero no imposible de sortear. “Va ser muy duro, pero ninguno es imposible, tenemos que entrar muy concentrados y no relajarnos en ningún momento ya que al primer error te lo hace pagar Córdoba, pero jugando ordenados y haciendo lo que entrenamos nos va ir muy bien”, analizó Roy.

Mientras que Julián expresó: “Durante estos meses nos preparamos sabiendo que nos vamos a encontrar con equipos durísimos, todos los seleccionados se entrenan mucho para esto, todos llevan lo mejor que tienen, todos quieren pelear por el oro y eso hace que sea un competencia muy dura”.

Antes de partir rumbo a Duendes, donde anoche entrenó el seleccionado, hubo tiempo para una última pregunta. Con plantel definido la presión pasa por ganarse un lugar entre los titulares. “Siempre con tranquilidad trato de hacer lo que nos piden los entrenadores Pablo (Colacrai) y Willie (Blanco), tenemos un gran plantel con muy buenos jugadores, si me toca estar entre los titulares bienvenido sea, y si no hay que apoyar a los que les toque y esperar el momento para poder entrar y estar a la altura”, sentenció González.

Por otro lado, Lura habló sobre el grupo: “Se armó un lindo grupo, hay muy buena onda entre todos y eso hace más fácil todo a la hora de consolidar el grupo, claro que es la clave pues luego eso se refleja en la cancha. Tenemos que estar concentrados, ordenados y no salirnos del plan de juego que es donde nos sentimos cómodo y siempre juntos, porque sólo no llegamos a ningún lado”.

Rosario Seven tendrá hoy descanso, mañana entrenará en Plaza Jewell a las 18 y tras el entrenamiento partirá rumbo a Paraná.

El seleccionado de Rosario Desarrollo tuvo acción

El pasado fin de semana, el seleccionado de Rosario Desarrollo participó de la III edición del Campeonato Regional de Selecciones de Desarrollo, con la organización del club Rooster de Chaco.

Además del Ñandú, jugaron los combinados de Entre Ríos, Santa Fe y Noreste. El sistema de disputa fue de tiempo reducido, con partidos de dos tiempos de 20 minutos. El sábado se desarrolló la etapa clasificatoria, en la que se enfrentaron todos contra todos. Los dos primeros disputaron la final el domingo, y los otros dos lo hicieron por el tercer puesto.

En la primera jornada Rosario cayó con Entre Ríos (3-0) y Noreste (8-0), y venció a Santa Fe (10-0). El domingo, por el tercer puesto, venció a Noreste 22-10. El título fue para Santa Fe, que le ganó a Entre Ríos 3-0. El plantel de Rosario Desarrollo lo integraron: Pablo Tisone, Oscar Romannazi, Santiago Dioi, Nicolás Fernández, Iván Sleiman, Román Ponte y Julián Zárate (Talleres, Arroyo Seco); Matías Moreno (Atlético Carcaraña); Darío Retagliata (Deportivo Norte, Armstrong); Arelo Loyola y Joaquín Vitrano (Belgrano, San Nicolás); Matías Del Oso, Leonardo Lepanto, Joaquín Gianetti y Diego Morante (Pingüinos, Pergamino); Matías Sanini y Lucas Rubiani (Almafuerte, Las Rosas); Javier Dardano, Matías Martinelli y Nicolás Carcar (Municipal, Marcos Juárez); Danilo Pérez (Villa RC); Norberto Suárez y Walter Castellini (Colón, San Lorenzo); Luis Palenzuela y Federico Burguez (Casilda RC). El staff fue integrado por: presidente de delegación y head coach, José María Vitta; entrenadores, Carlos Dainotto y Marcelo Apesteguía; mánager, Fabián Pellegrino; y preparador físico, Manuel Yassogna.