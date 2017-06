Mataron de una puñalada a ganador del reality “El Bar”

El ganador del reality “El Bar” en 2001, Federico Javier Blanco, fue asesinado de una puñalada en el pecho dentro de un asentamiento de la localidad bonaerense de Quilmes, informaron hoy fuentes policiales. Blanco, de 37 años, fue encontrado muerto el sábado por la tarde en un pasillo de la Villa Itatí, situada a unas cinco cuadras de su casa situada en el municipio quilmeño. Fuentes policiales informaron a Télam que el ganador del reality show “El Bar” emitido hace 16 años por la señal América y que tuvo como premio 100.000 dólares, recibió una puñalada en el lado derecho del pecho que le ocasionó la muerte. Si bien en un principio su auto Peugeot 206 gris que había adquirido a principios de mes no aparecía, personal policial lo encontró horas después en la calle Yapeyú entre Montevideo y De Pinedo, a unos 50 metros del asentamiento. Según las fuentes, el vehículo estaba cerrado y estacionado correctamente, por lo que la hipótesis del robo estaba siendo casi descartada por los investigadores. Una de las hipótesis de los pesquisas es que se trató de un homicidio vinculado al consumo de drogas, agregaron los voceros. En tanto, los efectivos policiales se entrevistaron con la madre de la víctima, a quien le había dicho que se iba a dormir con una joven y que luego regresaría. El hecho es investigado por el fiscal Ariel Rivas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Quilmes.

