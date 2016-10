Matan de un tiro a un repartidor en zona sur

Un repartidor de 28 años fue asesinado el sábado por la noche en un Fonavi de zona sur de un disparo en la espalda cuando visitaba a un amigo junto a su hermano. El joven, identificado como Ignacio Verón, fue alcanzado por un proyectil en inmediaciones de Hipócrates y Lola Mora y falleció minutos después de ingresar al hospital Roque Sáenz Peña.

El crimen ocurrió alrededor de las 20 del sábado y hasta el cierre de esta edición no había detenidos ni personas identificadas. Fuentes policiales informaron que la víctima llegó al Fonavi a bordo de un auto particular junto a su hermano a visitar a un amigo. Al descender del vehículo, discutió con una persona, cuyos datos no fueron aportados por los investigadores, que desenfundó un arma de fuego y le disparó.

El hermano del joven herido lo subió al auto y lo trasladó al hospital Roque Sáenz Peña, donde falleció minutos después del ingreso, dijeron los voceros.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la seccional 11ª y es investigado por el fiscal de Homicidios Dolosos Pablo Pinto, quien ordenó medidas que mantuvo en reserva, dijo una fuente de la Fiscalía.

Tanto la víctima como su hermano tenían un reparto de sándwiches, dijo una fuente del caso, que lleva adelante la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la órbita del fiscal Pinto.