Matan a balazos a un joven en barrio Empalme Graneros

Un hombre murió este sábado a la noche luego de recibir un disparo en la espalda, en la zona noroeste de la ciudad. Desde Fiscalía dijeron que “ya hay personas sindicadas como autores”, aunque se mantienen las reservas pertinentes a la investigación. De acuerdo a la versión del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió alrededor de las 22.30 en inmediaciones de Cullen y Sorrento cuando la víctima fatal identificada como Jesús Soto, de 25 años, habría mantenido una discusión con otra persona “por problemas de vieja data” momentos antes de ser atacado. Desde el Ministerio de Seguridad, por su parte, dijeron que personal del Comando interceptó en Cullen al 1000 bis a Trinidad P., una adolescente de 17 años, y a Gustavo S. de 25., quienes al ver la patrulla intentaron escapar, aunque fueron detenidos por los agentes y puestos a disposición de la Justicia, sindicados como autores del homicidio de Soto. Allegados a la víctima atacaron al personal del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) cuando el personal médico declaró la muerte del joven. Interviene el fiscal Rafael Coria de la Unidad de Homicidios Dolosos y el gabinete criminalístico de la Policía de Investigación (PDI) recogió testimonios, rastros y tomó fotografías en el lugar. Noche caliente en zona oeste Otro hecho violento que dejó el saldo de dos personas heridas de arma de fuego ocurrió en cercanías de la zona en donde mataron a Soto. Voceros del Ministerio de Seguridad ampliaron sobre lo ocurrido e informaron que tras recibir una llamada de auxilio a la Central 911, agentes de Comando acudieron a Cullen al 1400 bis y al llegar entrevistaron a Mara V de 24 años quien les manifestó que momentos antes su hermana Érica V de 19 años y su cuñado Fabian S. de 24, mantuvieron una discusión con otra pareja. Siempre según la versión del Ministerio de Seguridad y en base a los dichos de Mara V., la pareja no identificada hirió de arma de fuego a Érica y Fabián quienes resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital Alberdi: la mujer con una herida de bala en el tórax y el hombre también en tórax y en el brazo. Tras entrevistar a Mara V., personal policial rastrilló la zona y a través de declaraciones de testigos fueron a una vivienda en donde se encontraban los presuntos autores del ataque a la pareja. Dentro de la casa, los efectivos encontraron un gran desorden en el interior y secuestraron un chaleco antibalas. Mientras transcurría la labor policial ingresa otro llamado a la Central del 911 que señala que un hombre estaba tendido en Sorrento y Cullen, herido de arma de fuego. Al arribo, el personal lo identifica como Jesús Horacio Soto.

