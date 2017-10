“Masha y el Oso: rescate en el circo!”: el regreso de la niña del bosque

Masha es una nena de tres años, con ojos celestes y saltones y un “chuflo” en su pelo rubio y corto. No se sabe nada de su familia, vive sola en el bosque y cada día visita a Oso, su compañero de aventuras, para hacerle la vida más divertida (y revoltosa). Esa es la trama del dibujo animado Masha y el Oso, creado en Rusia en 2009 por el grupo de animación Animaccord, que tiene cerca de tres millones de visitas en YouTube y que cada mañana, mediodía y noche se emite por la señal de cable Boomerang. Este sábado, llevada al teatro por la magia del director Javier Pironi, llega a Rosario en dos funciones con el espectáculo Masha y el Oso: rescate en el circo!

Pironi trabajó durante años para la señal Cartoon Network y desde allí produjo y dirigió espectáculos infantiles como Ben 10, Las Chicas Superpoderosas y Dexter, entre otros. Además, vivió muchos años en Madrid y allí dirigió las puestas El Hombre de la Mancha (1985), La importancia de llamarse Ernesto (1987) y Alta sociedad (1993).

Pero el teatro infantil no es una tarea fácil. “Llevar a Masha al teatro ha sido todo un desafío porque hay que tener mucho cuidado en no perder la picardía de los personajes, y ese atractivo que no sólo alcanza a los chicos, sino también a los grandes”, explicó a El Ciudadano. “Lo que ella (Masha) le hace tan grotescamente al Oso lleva un trabajo muy arduo con el actor que está debajo de ese traje y que tiene muchas limitaciones al momento de moverse y expresarse. Además, la esencia de cada uno de los once personajes en escena (algunos de ellos títeres), debe estar intacta porque si no el pequeño espectador pierde su interés y, simplemente, se quiere ir”, explicó el creador.

El espectáculo que llega a la ciudad arrasó en la boletería del porteño Gran Rex durante las Vacaciones de Invierno con 30 mil espectadores, y tras su presentación doble en Rosario hará lo propio con Mar del Plata, para luego girar por Perú. En esta oportunidad, Masha y su gran amigo Oso reciben la visita de un “cazador de estrellas”, un charlatán que dice tener el circo más grande del mundo y que busca desesperado una nueva estrella para hacerla brillar y viajar por el mundo. Claro que el conejo, los lobos, el cerdito, la ardilla y hasta el mismo Oso se presentan al casting. El elegido será Oso, pero Masha, entre llantos y abrazos, despedirá a su amigo que triunfará por el mundo, hasta que se da cuenta de que en realidad el “cazatalentos” no es más que un cazador de osos y que venderá a su amigo a un zoológico. El rescate será planeado entre la niña y sus amigos del bosque, además de contar con la ayuda del público.

Pironi aclaró que todos los shows cuentan con las aprobaciones y licencias originales y confió: “Los grandes se enganchan mucho con la historia porque, hay que reconocer, la serie original presenta algunos chistes dirigidos a los adultos. Lo mismo pasó cuando presentamos el show de Los Padrinos Mágicos, que tiene una composición musical de jazz increíble”.

En la misma línea, remarcó: “Siempre aprovecho para pedir a los padres que no lleven a sus hijos a ver espectáculos con licencias truchas, porque así se pierde el encanto, los personajes suelen llevar trajes mal hechos y los chicos pierden su fascinación con el teatro, un espacio que puede dar muchas satisfacciones”.