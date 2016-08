Mascherano: “No me siento un perdedor ni un fracasado”

El mediocampista del seleccionado argentino Javier Mascherano afirmó no sentirse “ni un perdedor ni un fracasado” por haber perdido tres finales de forma consecutiva y aunque deslizó que pensó en dar un paso al costado al igual que Lionel Messi se convenció de que no era el “momento de tirar la toalla”.

“No me siento un perdedor ni un fracasado. Pero evidentemente en nuestro país hay muchos ganadores desde que se levantan hasta que se van a dormir. No es mi caso, a mí me tocó ganar y perder. Acá estoy, doy la cara y no me escondo”, manifestó Mascherano en la conferencia de prensa que brindó en la tarde de este martes en el predio de Ezeiza en la previa de los duelos ante Uruguay y Venezuela.

El futbolista de Barcelona de España reveló que luego de escuchar las declaraciones de Messi tras perder la final ante Chile en la Copa América Centenario de Estados Unidos se replanteó “no venir más” pero con el tiempo se convenció de que no era el momento de “tirar la toalla”.

Sobre Edgardo Bauza, flamante entrenador del conjunto nacional, lo elogió por las copas Libertadores de América logradas con Liga Universitaria de Quito, de Ecuador, y San Lorenzo y reconoció que tiene “un don” y un “plus” en Sudamérica que “ojalá” se lo pueda “transmitir” al equipo.

“Podemos defender diez metros más atrás o más adelante. Pero hablamos de ser protagonistas y competitivos. Seguiremos siendo un equipo ambicioso porque eso requiere Argentina. No creo que varíe mucho”, aseguró.

“Hay que mirar para adelante. Nos jugamos demasiado en los próximos meses. En un año y medio sabremos si estaremos en el Mundial de Rusia. Tenemos que volver a competir, sacar puntos y analizaremos lo que venga después”, agregó el santafesino.

