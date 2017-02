Más humor en “Un verano fresquito”

El ciclo “Un verano fresquito”, que tuvo en cartel en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre y Ricardone) durante los fines de semana de enero a la exitosa propuesta teatral Mi vecino es un WiFi, con dramaturgia de Juan Pablo Giordano, bajo la dirección de Juan Nemirovsky, montaje que finalizó su temporada el último fin de semana luego de ocho funciones a sala llena, tendrá su continuidad durante los fines de semana de febrero con propuestas que, a diferencia de Mi vecino es un WiFi, ciento por ciento de producción rosarina, sumará dos espectáculos que llegan a Rosario desde la cartelera porteña. Se trata de Hijos del dragón y Soliloquios, con entradas de 150 y 200 pesos, respectivamente.

Humor por dos

Todos los viernes de febrero, a partir de las 21.30, será el turno de Hijos del dragón, el espectáculo que reúne en escena a Sebastián De Caro y Diego Chak, en el marco de un show de humor que mezcla la vida, el buen gusto y el cine.

De hecho, desde niño, De Caro es fanático del cine y los comics. A mediados de los años 90 trabajó como actor en televisión en el programa Montaña Rusa y a finales de esa década, con sólo 23 años, debutó como director de cine con el largometraje Rockabilly. También dirigió Vacaciones en la Tierra, De noche van a tu cuarto, Recortadas y 20 mil besos, además de algunos mediometrajes, cortos y videoclips, al tiempo que escribió para diferentes medios gráficos como la revista La Cosa, editó su primer libro de cómics, Doméstico, ilustrado por Diego Greco, y participó junto con Gastón Pauls en la serie Todos contra Juan.

Por su parte, Diego Chak es un actor abocado al stand up desde 2009. Participó de shows en los espacios porteños Paseo La Plaza, Konex y Boris Club, además del Festival de Stand Up de Ushuaia, entre otros escenarios de la Argentina, y grabó dos especiales de stand up para el canal Comedy Central, al tiempo que se desempeña como locutor nacional en televisión y publicidades de amplio espectro.

Sin máscaras

Soliloquios es el nombre del unipersonal de humor que el actor, conductor y humorista rosarino, radicado en Buenos Aires, Luis Rubio, ofrecerá en La Comedia los sábados de febrero a las 21.30.

Después de su éxito en Buenos Aires, llega a Rosario Soliloquios que, según se adelanta, reúne los mejores monólogos de Rubio en vivo, pero esta vez sin máscaras, sin accesorios y sin escenografía, sólo apelando a la creatividad y la impronta que caracteriza al creador del emblemático personaje Éber Ludueña. El reconocido humorista, cuya carrera comenzó en Rosario, en 1990, en el recordado programa Propuesta joven que se emitió por Cablehogar, desgrana ahora en el escenario sus más agudas reflexiones sobre los avatares de la vida cotidiana, con las que el público se siente ampliamente representado.