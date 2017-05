¿Martínez es la primera opción de Montero para rearmar la defensa canalla?

Paolo Montero tendrá trabajo extra en la semana de entrenamiento previa al Clásico. El DT Canalla debe resolver el problema que se generó en la última línea durante el partido ante San Lorenzo: las bajas del lesionado Víctor Salazar y del suspendido Cristian Villagra. Sin ellos, Montero dispondrá de un solo lateral de oficio, Paulo Ferrari. Por lo tanto, para visitar a Newell’s no le queda otra opción que rearmar la defensa. Y si bien hay varios candidatos para cubrir la vacante, el técnico tendría en mente probar con Mauricio Martínez como zaguero. El ingreso del ex Unión de Santa Fe a la última línea provocaría el corrimiento de Javier Pinola a marcar punta izquierda. Otros que tienen chances de ganarse el lugar son: el juvenil Facundo Rizzi, que es marcador de punta por izquierda; Renzo Alfani, que es central; y, aunque un poco más lejos, aparece el nombre de Hernán Menosse, que puede acomodarse como zaguero, o en el rol de lateral. Martínez, el comodín Como sucedió el último domingo, cuando jugó como mediocampista derecho, Mauricio Martínez ha sido elegido por Montero para resolver algunas urgencias. Y pensando en el armado del equipo para visitar a Newell’s, esta podría ser otra de esas ocasiones. En lo que va del ciclo Montero, Martínez fue volante central, enganche y mediocampista derecho. En la pretemporada, además, hizo las veces de marcador central. Fue en los amistosos frente a Belgrano de Córdoba y Atlético Paraná, las dos veces acompañado por el paraguayo Leguizamón. Si Martínez es el elegido para integrar la zaga, lo que asoma como la primera opción para Montero, Pinola pasaría a marcar punta izquierda. A favor de que el ex Unión de Santa Fe cubra la vacante en defensa, vale apuntar que viene con más rodaje que el resto de los competidores. En contra, que Martínez ya manifestó varias veces que sólo se siente cómodo cumpliendo el rol de volante central. Rizzi, el cambio lógico Facundo Rizzi tiene 19 años y apenas dos apariciones en primera división. Pero ante el escenario que se plantea en la antesala del Clásico, asoma como la solución natural al problema que debe resolver Montero: el reemplazo de un marcador de punta. Pero su juventud y falta de experiencia juegan en contra de sus posibilidades, especialmente para ser titular en un partido tan “pesado” como un Clásico. De todos modos, falta un lateral para completar la última línea, y el oriundo de Villa Gobernador Gálvez tiene oficio para desempeñarse por la izquierda. Hasta ahora, Rizzi jugó dos partidos en primera, y cumplió. Su debut se produjo en la fecha 14 de este torneo. Eso fue el 18 de diciembre de 2016 cuando el Canalla derrotó a Belgrano en Córdoba por 2 a 0. Además, Rizzi también fue titular en el partido de Copa Argentina disputado el pasado 25 de abril, cuando los auriazules derrotaron a Cañuelas en cancha de Unión de Santa Fe. Ese día, Rizzi fue reemplazado a los 12 minutos del complemento por Paulo Ferrari. El viernes pasado, Rizzi fue lateral izquierdo en el triunfo de la reserva por 2 a 1 como visitante de San Lorenzo. Alfani, otra opción Montero tiene alta consideración por Renzo Alfani. Tanto es así que, a pesar de su escasa experiencia en primera división, el DT le dio la cinta de capitán en el partido que el marcador central jugó como titular ante Cañuelas, por Copa Argentina. A los 21 años, el rosarino Alfani cuenta sólo con dos partidos en el círculo máximo: el mencionado por la Copa y ante Belgrano en Córdoba. Este punto no lo favorece para jugar el domingo desde el inicio. Montero también utilizó a Alfani en algunos partidos de la pretemporada. Por ejemplo, en el que disputaron en Mar del Plata ante Talleres de Córdoba. Allí, hizo dupla central con el uruguayo Menosse. Si Montero opta por el ingreso de Alfani, de buen juego aéreo, sucederá lo mismo que con la inclusión de Martínez: Pinola deberá trasladarse desde el centro a la banda izquierda. ¿Y si apuesta por Menosse? Desde que comenzó el ciclo Montero, Hernán Menosse no sumó minutos en partidos oficiales. Sin embargo, el uruguayo participó en varios amistosos de la pretemporada. Siempre como marcador central, Menosse estuvo en cancha en los ensayos ante: Patronato, Talleres de Córdoba, Universidad Católica de Chile, Unión de Santa Fe y durante parte del segundo tiempo frente a Belgrano de Córdoba. El experimentado marcador central estaba suspendido para el reinicio del torneo, ante Godoy Cruz. Pero después, más allá de un problema muscular que sufrió, no fue tenido en cuenta por Montero. Y tampoco integró el banco. En la primera parte del campeonato, la historia había sido diferente para Menosse. Con Eduardo Coudet como entrenador, participó de 9 encuentros, 8 de ellos como titular. Y si bien Montero lo utilizó siempre como marcador central, Menosse podría acomodarse como marcador de punta. Aunque, por características del jugador, sería con poca proyección.

