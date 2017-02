Martín Pugliese y Miguel Tessandori aportan su humor

Luego del paso por La Comedia (Mitre y Ricardone) del ciclo “Un verano fresquito” durante enero y febrero, que agrupó tres espectáculos, marzo será el mes del desembarco de dos nuevas propuestas de humor. Por un lado, el viernes 10, a las 21, verá la luz Solo de Stand Up, de Martín Pugliese, quien durante una hora muestra un cambio de óptica sobre los temas que atraviesan la vida cotidiana para reírse de ellos. Por otra parte, el viernes 17, en el mismo horario, será el turno del estreno de Una pintura de Miguel Ángel, espectáculo en el que el periodista de Televisión Litoral, Miguel Ángel Tessandori, repasa con humor momentos de su vida y de su carrera.

Martín Pugliese es comediante de Stand Up. Participó en Cómico 3,4 y 5y presentó sus shows Bye Bye Humor, Pugliese,Pugliese, Pugliese y Encendido, con gran éxito, en Buenos Aires, al tiempo que llevó el Stand Up al porteño Teatro San Martín de la mano del maestro Javier Daulte en su versión de Macbeth, de Shakespeare. En radio formó parte del equipo de Al Ataque, el programa de POP Radio 101.5 conducido por Diego Korol, y fue nominado al Martín Fierro, entre otros premios, como mejor labor humorística en cable por su performance en el programa Stand Up Comedy Central, del que participó en tres de sus versiones.

Por su parte, y según se adelanta, Una pintura de Miguel Ángel, bajo la dirección de Damián Ciampechini, ofrece un recorrido poético sobre la vida del periodista Miguel Ángel Tessandori, que va desde su infancia, adolescencia y familia, hasta su trayectoria de más de 40 años en los medios radiales y televisivos, atravesando esos momentos con una puesta en escena que se vale de su gran pasión: el cine. El espectáculo suma a la actriz Mery Fernández junto a invitados sorpresa, con música en vivo de Héctor Baby Zacarías.