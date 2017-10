¿Marta lo hizo? “Por lo que escribí ganó Macri la presidencia y Roy en Rosario”

Marta estaba convencida que fue gracias a sus oraciones. Llegó a la esquina de Maipú y San Lorenzo cerca de las 21, cuando la tendencia confirmaba la victoria de la ola amarilla en Rosario. Vestía saco de cuero negro, un pañuelo de gasa blanco a lunares negros, pantalón y zapatos blancos acharolados. “Se cumplió lo que escribí. Fueron mis oraciones”, dijo con una sonrisa mientras veía el discurso de Elisa Carrió en uno de los televisores del búnker local de Cambiemos. Marta cargaba una bolsa de nylon blanco con tres carpetas amarillas. La foto de Santa Marta con una calcomanía de Cambiemos era la portada de las oraciones que la mujer de 84 años había escrito semanas antes de las elecciones. “Gracias a lo que escribí ganó Macri la presidencia y ahora ganó Roy en Rosario”.

Marta sigue a la santa que lleva su nombre desde que nació. A ella invoca en cada una de sus oraciones. Y fue a ella a quien acudió para pedir la victoria de Cambiemos en todo el país. “Para Navidad va a nacer otro niño Jesús llamado PRO. Y tuve razón”. Cuando Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales Marta llevó al acto de cierre de campaña una foto de la cara del actual presidente pegada sobre un pesebre. Le pidió a Santa Marta la victoria del candidato y le escribió una oración.

Ayer Marta repitió la hazaña. Preparó cuatro carpetas con la imagen de la santa y un escrito donde pedía el triunfo del candidato de Cambiemos. “Que Santa Marta los ilumine a todos. Ahora en este día un triunfo total en todas las provincias. En Rosario gana Roy. Que toda Santa Fe sea PRO”, escribió la mujer a mano y con letra cursiva en una hoja en blanco que adornó con tres corazones amarillos y una foto del flamante concejal y el presidente de la Nación.

El deseo de Marta era conocerlo y entregarle la oración en persona. No pudo. El día en que Macri visitó Rosario la mujer tuvo un pico de presión y el médico le sugirió reposo. Pero eso no la detuvo: fue hasta el búnker del partido y dejó una carpeta. Ayer llevó otras tres para entregar en mano a los candidatos electos. Una para Roy López Molina, otra para Carlos Cardozo y una tercera para Gabriel Chumpitaz “para que no se ponga celoso”, aclaró.

Marta espera que Macri “sea el primer estadista que cambie Argentina toda”, y asegura que piensa vivir hasta los 104 años para ver su presagio hacerse realidad.