Mariana Carrizo llega al festival El Surco

“Yo soy copla donde quiera que vaya, no sé ser de otra manera. Eso no ha cambiado. Mi copla se ha mezclado con otros géneros, con otras culturas pero sigue siendo lo mismo, siempre volviendo a los Valles Calchaquíes de Salta donde me parió la tierra”. Mariana Carrizo se define. Ella, coplera salteña, llega a Rosario para formar parte del Festival Folclórico El Surco junto al humahuaqueño José Simón. El encuentro tiene como principal objetivo “celebrar el Día de la Tradición en tiempos en los que celebrar nuestra cultura, nuestras raíces, es muy necesario”, como ella misma señaló; y tendrá lugar esta noche, a las 20.30, en el Club Unión y Progreso (San Juan 3464).

Para esta noche Carrizo tiene preparado mostrar parte de su “Concierto Doña Ubenza”, un espectáculo que se desprende del videoclip multipremiado internacionalmente que busca llamar la atención de la familia, sobre todo los más chicos, con una excelente animación y la interpretación del clásico tema del Dúo Salteño (ver aparte). Pero la elección del repertorio no es estanca: “Siempre hay un repertorio que vas mostrando de acuerdo al material que estás presentando pero también, en mi caso, es relativo porque el repertorio a interpretar es algo que va tallando el público en el momento”.

Carrizo es bagualera; desde niña se destacó interpretando las melodías autóctonas, anónimas y populares de su lugar. Con el paso del tiempo se impuso en festivales y encuentros, compartió discos con Chaqueño Palavecino, el Grupo Runakay y Juan José Botelli, y obtuvo un reconocimiento mundial a partir de la aparición de su videoclip “Doña Ubenza”. La copla es su vida, como dice, y también su militancia: “Eso responde a mi animal bueno, ese que somos y tenemos todos, ese que vuelve al lugar de pertenencia no geográfico, al que te identifica. Ese animal que hace que, queramos preservar un espacio que si desaparece, nos volvemos nada”, lanzó.

Carrizo es clara, concisa y segura al hablar; si no se le ocurren las palabras correctas, las espera, no se apura, siente la responsabilidad de comunicar. Su lugar de pertenencia es “ese pueblo que canta, esa forma de vida, ese pueblo grande que canta la estrofa que se llama copla, que tiene en su interior un canto viejo que lleva miles de años, miles de voces, cultura y filosofías de vida de un tiempo anterior a este. La copla es un entrevero a partir de la letra, pero el canto viene de más atrás, entonces uno pasa a ser un canal donde tiene que continuar esa cadena. Hacer tu parte, y después que lo que venga no se puede manejar”, explicó, mientras que consultada por la actualidad de esa resistencia y conservación de tradiciones opinó: “Todos nos movemos y estamos dentro de un mundo que responde a un sistema, a unos pocos motores que manejan los hilos. Uno se mueve dentro de eso, lucha y resiste culturalmente. Pero a nivel universal hay un vaciamiento cultural muy grande, entonces en el mensaje artístico planteás un contenido con más profundidad, con más pensamiento y no tan superficial, aunque los ojos y las almas a veces estén indiferentes”.

El cierre de la gira “Doña Ubenza Concierto” responde al inicio de una nueva etapa, donde Carrizo ingresará al estudio para dar vida a un nuevo material discográfico. “Está en plena acción”, dijo, y adelantó que la salida está prevista para marzo del año próximo. Detalles: ninguno. “Los discos son como los conciertos, una foto del momento en que ocurren”, dijo.

Recorrido de “Doña Ubenza”

“Doña Ubenza” es un himno coplero del legendario Dúo Salteño. Existen versiones de artistas de la talla de Mercedes Sosa y Liliana Herrero. Mariana Carrizo grabó la suya en el álbum Coplas de Sangre, editado en 2008. El año pasado se dio a conocer el videoclip, una animación realizada por el estudio cordobés El Birque. “El video nos llevó por el mundo entero sin imaginarlo y nos permitió lo más importante: llegar al universo de los niños”, contó Carrizo. El video no sólo se volvió viral en las redes sociales (tiene 441.311 visualizaciones en Youtube) sino que también participó de festivales de cine donde obtuvo menciones y premios. Entre otros, el cortometraje que dirige Juan Manuel Costa se quedó con el premio a mejor film animado en el festival AluCine de Canadá. “El punto de partida fue la música pero cuando uno hace ese tipo de trabajos se sale de la región, de un punto geográfico, porque va más allá. Es una obra que va a pasar todos los temporales que se sucedan porque es filosófica, habla sobre la identidad, más allá de su cultura o lugar geográfico de pertenencia. El video de esa canción fue pensado para que llegue a todos los niños, para ayudarlos a establecer su punto de partida en el mundo, su eje esencial”, aseguró la cantante sin disimular orgullo en su voz.