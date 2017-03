Marchi: “Si hoy no depositan el dinero, el conflicto será más grande”

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, advirtió que si hoy “los dirigentes no depositan el dinero que les deben directamente en las cuentas de los jugadores y va primero por los clubes, entonces el conflicto se va a ampliar y habrá muchos más problemas”.

Mientras los jugadores de todas las categorías profesionales están inmersos en una medida de fuerza que mantiene paralizada la actividad por las cuantiosas deudas que los clubes mantienen con ellos, anoche marche se presentó en los estudios de Fox Sports para realizar esa advertencia y dar detalles reveladores de los sucedido durante los últimos días en torno a negociaciones que terminaron truncándose de la peor manera: en medio de una caótica suma de reuniones plagadas de contradicciones.

“Fue increíble la presión que les metieron a los jugadores para que jugaran el pasado viernes. Fue un papelón. Los dirigentes los querían llevar a la AFA para que jugaran y como no pudieron, fueron detrás de los juveniles”, indicó Marchi.

“Por eso le dije al presidente del Comité de Regularización, Armando Pérez, que los juveniles no tenían ni radiografías como para constatar si estaban aptos para jugar y al rato, el mismo sábado a la tarde, decidió suspender las fechas del ascenso”, describió.

Y posteriormente Marchi lanzó un aviso amenazante al indicar que “si hoy mismo no depositan la plata que les deben a los jugadores, va a haber muchos más problemas y el conflicto será más grande”.

“Es que nosotros ya le advertimos a la AFA el 3 de enero que no iban a empezar los campeonatos porque no había un peso. Por eso llegamos al paro en el momento en que había que llegar. Pero una semana antes quise tirar desde un primer piso a un dirigente de un club porque quería jugar a cualquier precio, aunque sé que estuvo mal”, confesó.

“El jueves pasado un dirigente de la Comisión Audiovisual me dijo que iba a tener un cheque para retirar el viernes con 350.000.000 que nunca estuvo, y yo les había advertido que con los descuentos iban a quedar solamente 305.000.000, algo que después me reconocieron que no sabían que iba a ocurrir”, resaltó.

El secretario general de FAA sostuvo que lo “ocurrido el viernes en el Ministerio de Trabajo fue una resolución equivocada al dictar la conciliación obligatoria cuando no había un conflicto de intereses, porque lo que se reclamaba era por salarios caídos”.

“Pero ese día en el Ministerio de Trabajo pasó de todo, ya que nunca nos ofrecieron ninguna propuesta, sino que solamente nos mostraron lo que se iba a pagar por la rescisión del contrato de Fútbol para Todos”, apuntó.

“Y con el único con que hablé durante este fin de semana fue con el presidente de Racing, Víctor Blanco, pero fuera de protocolo, porque tengo una relación con él. Le dije que los clubes se van a equivocar nuevamente si la plata pasa por ellos y no va directamente a los jugadores”, insistió

Finalmente Marchi aseguró que en “todo este asunto no existe ninguna cuestión política en el medio. Hoy debo ir al Ministerio de Trabajo para realizar una presentación”, anunció. Comienza otra semana farragosa para el fútbol argentino. Otra más.