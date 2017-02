Marchi: “El fútbol, en estas condiciones, no puede volver”

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi aseguró este martes que como están dadas las condiciones “el fútbol no puede volver”.

“El fútbol, en estas condiciones, no puede volver”, reveló Marchi, tras lo cual manifestó: “Queremos que la plata del Estado pase a la AFA y de ahí a los jugadores. Esta actividad es sustentable si se le pagan los sueldos a los jugadores”.

En diálogo con Sportia, programa que se emite por TyC Sports, el dirigente de FAA contó cómo debería hacerse el pago de la deuda a los jugadores.

“La única manera eficaz para que los futbolistas puedan adquirir sus salarios es cuando se deposita, va directamente a la cuenta del Banco Nación y luego el banco con los CBU de los futbolistas se la transfieren a las cuentas de cada uno”, aseveró.

Además Marchi aclaró que “la plata de los jugadores no pasó, no pasa, ni pasará por Agremiados” mientras que luego le apunto a los directivos de los clubes: “Lo único que quieren los dirigentes es que la pelota siga rodando en cualquier situación”.

“Yo le preguntaría a los dirigentes cuando se vuelve a recibir dinero porque están gastando lo que no tienen. Me sorprende muchísimo la indolencia y la irresponsabilidad de los dirigentes que no pueden pagar y quieren jugar el fútbol alegremente. Muchos están un poco negando la realidad”, expresó.

En tanto, el secretario de FAA comentó: “Hay equipos que no pueden cortar el pasto ni pagar los micros. Así no se puede jugar al fútbol. Que quieran jugar sin pagarle a los futbolistas no está bien”.