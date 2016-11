Marcha por crimen de Kevin Acevedo

Familiares y amigos de Kevin Acevedo se presentaron ayer en la puerta de la Unidad Fiscal de Delitos Dolosos a reclamar por el esclarecimiento del homicidio del adolescente de 17 años ocurrido a fines de octubre en barrio Ludueña.

Su papá Oscar explicó que desde un primer momento brindaron los datos del autor del crimen a los investigadores pero que el sospechoso aún sigue en el barrio.

El hombre se reunió con el fiscal Pablo Pinto, que lleva adelante la causa, y según refirió, el funcionario lo puso al tanto de las medidas que lleva adelante la pesquisa. Oscar espera que a la brevedad se produzca la detención. “¿Como puede ser que un asesino ande así en la calle, como si nada y no haya respuesta?”,se preguntó.

Kevin tenía 17 años y vivía junto a su familia en barrio Ludueña. Tenía problemas de aprendizaje por lo que estudió en una escuela especial. Su padre no pudo mantener el banco en dicha institución y no logró conseguir otro colegio, por lo que al momento del hecho no estaba estudiando.

Oscar describió a Kevin como un pibe bueno, sano, “lo querían todos en el barrio”. Señaló que el motivo del crimen fue un entredicho que el chico mantuvo con otro muchacho. “Puede tener una discusión con alguien pero no hay derecho a que le saquen la vida a nadie, me lo mató como un perro”, detalló.

El hecho ocurrió el 24 de octubre en Garzón al 6200. Esa tarde Kevin fue a la cancha y luego se quedó tomando algo con amigos en un playón ubicado a 150 metros de su casa. En ese lugar fue herido tras una discusión con otro muchacho, sostuvo su padre Oscar, quien refirió que los autores del crimen siguen en el barrio.