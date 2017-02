Marcelo Ottolini vuelve a la Lepra: regresa el gran capitán

Llegó por primera vez a Newell’s en 1982 y su corazón no se fue nunca más. Su carrera deportiva y su vida lo llevaron a cambiar de aires un par de veces, pero siempre terminó pegando la vuelta, como en 1987 o en 1996 cuando arrancó la experiencia en el Torneo Nacional de Ascenso, como en el 2003 cuando retornó por última vez para conservar la categoría con un grupo de pibes. El galvense Marcelo Ottolini ya no será el capitán rojinegro, porque el tiempo se encargó de que el entrenador ocupe el lugar del jugador y la convocatoria de la Lepra fue para que se haga cargo de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

“Fue una propuesta que llegó en un momento ideal, porque tenía ganas de volver a dirigir. Y si algún club en Rosario me llama sentimentalmente es Newell’s, porque me siento cómodo, conozco su mundo”, explicó Pachi Ottolini, quien ya comenzó a entrenar (lunes, miércoles y viernes de 17 a 21 prueban jugadores) y destacó que apuntará a trabajar “en la enseñanza de fundamentos individuales, además de que el juego colectivo sea por concepto y saber ocupar espacios”.

Las inferiores de la Lepra ya tienen su nueva voz de mando, el capitán volvió a su casa.

Talleres y su staff técnico

Talleres de Villa Gobernador Gálvez presentó el staff de técnicos que estarán a cargo de la continuidad del proyecto deportivo de la disciplina en 2017. Juan Manuel Gattone será el coordinador general y entre las novedades aparece la presencia estelar de Ricardo Bojanich, quien trabajará part time.

Gattone será coordinador y además de la primera tendrá a su cargo Su 19 y Sub 17, mientras que Juan Simez será asistente de la máxima categoría y dirigirá Sub 13 y Sub 15.

Bojanich estará al frente del proyecto desde premini a Sub 15 en masculino y femenino.

Federico Fernández dirigirá Sub 19 y primera femeina, Paula Budini lo hará en mini, Sub 14 y Sub 16, mientras que Verónica Villamea estará en escuelita mixta premini y mini masculina. Ignacio Roca y Valentín Cuevas serán asistentes en mini y los preradores físicos Diego Portillo y Fede Fernández.