Marcelo Ortiz debutaría como titular ante Argentinos

“Obviamente que el del sábado es un partido muy importante porque sabemos que en el campeonato tenemos una deuda, que es conseguir los tres puntos, y más jugando de local”, dijo Marcelo Ortiz respecto de lo que viene, el duelo ante Argentinos Juniors en Arroyito por la sexta fecha de la Superliga.

Ortiz fue titular en el ensayo de fútbol del último viernes, ocupando el lugar que dejó el suspendido Fernando Tobio. Y todo indica que el defensor, que llegó a préstamo proveniente de Boca Unidos, tendría su primera oportunidad desde el arranque en el auriazul. Hasta ahora, sólo jugó los últimos minutos del cotejo de la primera fecha, cuando Central igualó con Colón en Santa Fe.

—Hiciste fútbol el viernes integrando el equipo principal ¿Pensás que se te puede dar la chance de ser titular?

—Con los técnicos no hablé todavía. Pero la posibilidad, a partir de las expulsiones que se dieron, está. Uno labura día a día para cuando le toque una oportunidad, tratar de hacerlo de la mejor manera.

—¿Cómo es la competencia día a día con los demás marcadores centrales?

—Es buena. También la calidad de los jugadores es lo que te da la jerarquía a nivel grupal. La competencia es sana y muy exigente. Por eso trato de laburar al máximo para cuando me toque, porque las oportunidades van a ser pocas.

—¿Estás ansioso para ver si vas de arranque el sábado ante Argentinos Juniors?

—No, ansioso no. Pero sí trato de estar preparado. Yo tuve pocos minutos hasta ahora, y las posibilidades que se me puedan presentar serán pocas. Y las tengo que aprovechar al máximo si quiero jugar.

—Si te toca será en el Gigante…

—Sí, y está muy bueno. No me tocó todavía jugar en el Gigante, pero me gustaría. Es un lindo desafío, jugar con toda esa gente está muy bueno.

—Todavía no ganaron, ¿es mejor jugar si te toca entrar al equipo con esa presión?

—Sí, nosotros tenemos una deuda, que es conseguir los tres puntos. Hay que ganar. Es un partido muy importante en donde necesitamos sí o sí sumar porque nos estamos quedando rezagados en el torneo.

—¿Qué viste de Argentinos Juniors?

—Que tiene jugadores rápidos arriba. Creo que se van a tirar atrás y buscarán salir de contra para tratar de aprovechar los espacios que podemos dejar.

Sana costumbre

La reserva de Rosario Central continúa con su marcha implacable. Ya sea participando en la Copa Santa Fe, o en el torneo de la divisional, los juveniles auriazules siguen sumando éxitos. Ayer por la mañana, en San Juan, el equipo que dirige Leonardo Fernández derrotó a San Martín por 3 a 1. Y así hilvanó el cuarto triunfo en serie en igual cantidad de presentaciones en lo que va de este campeonato.

Los de Arroyito se pusieron rápidamente en ventaja. El primer gol llegó a los 11 minutos, cuando Agustín Maziero convirtió un tiro penal tras una falta que recibió dentro del área Renzo Reynaga.

Y unos minutos más tarde, Reynaga volvió a ser víctima de falta en el área rival, y llegó un segundo penal. Esta vez, el encargado de transformarlo en gol fue el marcador central Luciano Recalde, para poner el 2 a 0 a los 16 minutos de juego.

Sobre los 20 minutos llegó el descuento del local. Fue obra del defensor Eric Paratore, quien acortó la distancia en el marcador.

Cerca del final del primer tiempo, a los 42, Paratore volvió a ser protagonista. Pero esta vez su aporte fue negativo para San Martín: vio una segunda amarilla y dejó a su equipo con 10 jugadores.

En el complemento, el Canalla recién pudo cerrar el partido a los 28 minutos. Y fue el lateral Nahuel Gómez quien aprovechó un pase atrás dentro del área y remató al arco rival para sellar el 3 a 1, que sería el marcador final.

El once inicial de la reserva en el juego de ayer fue con: Emilio Di Fulvio; Gómez, Nicolás Giménez, Recalde y Facundo Rizzi; Andrés Lioi (ST 23m Rafael Sangiovanni), Pedro Ojeda, Matías Palavecino y Malcon Pilone; Maziero (ST 30m Jonathan Cardozo) y Reynaga (ST 30m Estanislao Ferrero).

En tanto, entre los relevos, los que no pudieron ingresar fueron: Juan Pablo Romero, Bruno Paladini, Matías Recalde y Jerónimo Rodríguez.

Tras la nueva victoria, la reserva auriazul suma ahora 12 puntos sobre 12 posibles. Y tiene pendiente el cotejo de la segunda fecha del campeonato, ante San Lorenzo en condición de local, que en su momento fuera postergado.

Temas canallas

La duda es Marco Ruben. Tras disfrutar del fin de semana libre, los auriazules volvieron ayer a los trabajos. El entrenamiento se desarrolló en Arroyo Seco, donde comenzaron las prácticas de cara a lo que será el partido del próximo sábado, cuando Central reciba a Argentinos Juniors. Para ese encuentro, correspondiente a la sexta fecha de la Superliga, Montero sigue esperando por la recuperación de Ruben. El delantero entrenó con el grupo, pero se tomaron recaudos para que lo haga sin contacto, ya que todavía no está rehabilitado de la distensión muscular que padece en la zona intercostal. Por lo tanto, Ruben está en duda para jugar ante los de La Paternal.

El sábado dirige Echavarría. El partido del sábado será arbitrado por Pablo Echavarría. Este juez tiene 34 años, nació en Puerto Belgrano (Buenos Aires), pero está radicado desde hace 15 años en tierras cordobesas. Y surgió como árbitro en la Liga de Bell Ville. Tiene apenas cuatro cotejos en la primera división, con dos victorias de locales y otras dos de visitantes. Su debut fue el pasado 17 de junio, cuando San Martín de San Juan venció como visitante a Atlético Tucumán (2 a 1). En cuanto a Central, obró de cuarto arbitró en cuatro cotejos, y el Canalla no ganó ninguno: empató dos y perdió los otros dos.

Asamblea en el Cruce Alberdi. Desde las 18, se desarrollará en el Cruce Alberdi la Asamblea General Ordinaria en la que se pondrá a consideración de los asociados la Memoria y Balance General del Ejercicio Anual Julio de 2016/ Junio de 2017. Podrán participar y constituir la asamblea todos los asociados “en derecho” conforme lo prescripto en el Artículo 15º del estatuto. Los requisitos para poder ingresar al recinto son: ser mayor de 16 años, poseer una antigüedad societaria ininterrumpida de un año al momento de la asamblea respectiva, tener la cuota al día de acuerdo al artículo 13º de este Estatuto y concurrir con DNI. Los asociados podrán consultar y descargar los documentos del balance ingresando con su clave a la sede virtual: https://sedevirtual.rosariocentral.com/, en la sección institucional o podrán solicitar una copia de en la sede de calle Mitre.