Maradona viajó a Cuba a despedir a Fidel, y de paso criticó al gobierno

Diego Maradona llegó hoy viernes a Cuba para participar del cortejo fúnebre de Fidel Castro, a quien definió como “un segundo padre” en su vida. El ex futbolista no sólo recordó con cariño al líder cubano, sino que además criticó con dureza a los Estados Unidos y al presidente de la Argentina, Mauricio Macri.

“No es un compromiso para mí estar acá, es un deber. Es como que se muera mi padre y yo no estoy. Para mí, (Fidel) fue un segundo padre. Un hombre al cual adoro. Cuando me cerraron puertas en las clínicas de mi país, Fidel me abrió las puertas de Cuba y del corazón de todos los cubanos. Me aconsejaba, me decía lo que yo tenía que hacer y lo que no podía hacer”, dijo sobre su relación con el líder cubano, fallecido el pasado viernes.

“Fidel no es solamente de los cubanos. Yo me siento cubano por el amor que me dio este pueblo y Fidel”, remarcó, y consideró que “se fue el más grande”.

Respecto de los Estados Unidos, dijo: “A mí no me van a quebrar ni los imperialistas. Si no me dan la visa porque vine a ver a Fidel o al pueblo cubano, no me importa”.

Y, finalmente, se despachó con una serie de críticas al presidente Mauricio Macri: “Yo soy el representante de Argentina que vino a despedirlo, a decirle «chau, hasta siempre, comandante». Nosotros hoy tenemos un gobierno que, como no entiende nada de nada, no entiende que Fidel es el más grande”.