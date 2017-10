Maradona, tras su encuentro con Messi: “Me dolió en el alma no darle el premio a Lio”

Diego Armando Maradona se mostró contrariado al tener que otorgarle “The Best” a Cristiano Ronaldo, en la gala de FIFA en la que se premiaron a los futbolistas más destacados del mundo.

El “Diego” contó que “estar charlando con (Lionel) Messi fue algo fantástico” y recordó que “el cariño y el amor es el mismo de siempre”.

Maradona había dirigido al crack del Barcelona en el Mundial Sudáfrica 2010, donde forjó un buen vínculo, que luego se vio discontinuado cuando renunció a la Selección argentina.

“Otra cosa que me pasó al darle la pelota a Ronaldo fue que me dolió en el alma no dársela a Messi. Tiene cuerda para rato Lio”, opinó.

Asimismo, trazó un paralelismo entre él y el actual referente de la Selección: “Un argentino, más otro argentino, estábamos en lo más alto del fútbol del mundo”.

Lo corrió con un habano en la mano

El Canal 4 de España difundió el momento final del reencuentro, cuando Messi se subía al automóvil de la organización que lo iba a llevar nuevamente hasta el hotel, después de sacarse algunas fotos con los fanáticos.

En ese momento, se escuchó a Maradona gritando “Eh Lio, Lio” y acelerando el paso con un habano encendido en la mano izquierda.

El encuentro fue fugaz, apenas unos segundos. Maradona se apoyó sobre el auto y pudo saludar a Messi, decirle lo que quería cara a cara.

“Le dije que lo amo. Que lo amo y lo llevo en el corazón”, le dijo Maradona a un periodista español que le preguntó.

Y agregó: “Nadie lloró como él cuando nos quedamos afuera del Mundial en Sudáfrica”.

“Me encantó mi reencuentro con Messi”, cerró Maradona, quien como muchos de sus afectos, había tenido un vaivén con Messi en el último tiempo.

Si bien generalmente defendió a la “Pulga” ante los micrófonos, también supo ventilar diferencias, como cuando no fue invitado a la boda entre Lionel y Antonela Rocuzzo.

“Él sabe que lo quiero mucho. La invitación a la boda se perdió por alguna parte, pero eso no cambia mi opinión sobre él”, dijo en ese entonces.