Maradona cumple 56 años y mandó un mensaje desde Dubai

Diego Maradona festejó hoy en Dubai su cumpleaños número 56, cuestionó el comportamiento asumido por Gonzalo Higuaín, que abandonó el Nápoli, y prometió que si lo dejan salvará al fútbol argentino en crisis.

En un video grabado en Dubai y emitido desde su cuenta de la red social Facebook, el máximo ídolo del seleccionado argentino descargó artillería pesada sobre Higuaín, el atacante que fichó recientemente por Juventus, abandonando al equipo napolitano, en el que se consagró goleador de Serie A con 36 conquistas.

“Yo no traiciono, no me importa lo que haga (Gonzalo) Higuaín, siga por su camino. Ya no me importa. Estoy tranquilo porque yo nunca traicionaría la camiseta del Nápoli y mi corazón es napolitano”, expresó el ‘Diez’, quien fue la estrella indiscutida de la entidad del sur de Italia, entre 1984-1991.

Pero Maradona, el “Cebollita” que surgió en Argentinos Juniors y que debutó en Primera División en 1976, también se refirió a la realidad del fútbol argentino y dijo: “Me puedo olvidar de los que me traicionaron, pero no de Newell’s, Argentinos y Boca, más la gente de la Iglesia Maradoniana”.

Y enseguida, el director técnico del seleccionado argentino durante la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 entregó un mensaje contrario al que expone la actual Comisión Normalizadora que regula la actividad en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

“Voy -sostuvo- a luchar por el fútbol argentino y a poner todo para que vuelva la pasión. Eso con una sociedad anónima no se arregla. Voy a luchar para que la pasión del hincha argentino no muera y que sea sin violencia”, arremetió.

“Sin violencia podemos ir con nuestros hijos a todos los campos de la Argentina. Hoy tengo la oportunidad de salvar a los hinchas del fútbol argentino, sobre todas las cosas a los jugadores que son los que nos arrancan la felicidad todos los que tenemos pasión”, concluyó el ‘Diez’.