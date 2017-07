Maradona animó la fiesta de Infantino

Muchas estrellas, un solo “D10S”. Diego Armando Maradona volvió a robarse el protagonismo en medio de tantos cracks del fútbol mundial. Como el astro argentino no habrá ninguno y la gente se enloquece con su presencia. Así lo demostró siempre, desde su más comienzos más humildes en Argentinos Juniors hasta la actualidad, como el último miércoles en Nápoles, donde fue distinguido como ciudadano honorífico de la localidad italiana, o ayer en Suiza para en un partido organizado por su amigo Gianni Infantino.

El presidente de la Fifa se dio el gusto de armar un encuentro de leyendas en Brig, su ciudad natal. Hasta allí se acercaron numerosas personalidades del deporte más popular del planeta: el brasileño Ronaldo (presente en la premiación de la reciente final de la Copa Confederaciones), el holandés Marco Van Basten y el italiano Alessandro Del Piero fueron algunos de los que dijeron presentes en el evento que organizó el capo máximo del fútbol mundial, quien sigue firme adelante con su proceso de refundación de la entidad.

Y claro que Diego no podía faltar. Maradona se mostró desde el principio muy involucrado con la causa de Infantino, quien en un movimiento de prensa muy inteligente mantuvo al astro siempre cerca suyo. Por eso no sorprendió ver al ex DT de la selección argentina en San Petersburgo la semana pasada, en la premiación de la Confederaciones.

El partido, disputado en la pequeña localidad de la cual Infantino es oriundo, fue organizado por el pope de Fifa en colaboración con el club Brig FC, aunque no recibió apoyo económico de la institución.

“Será una gran emoción. Mi mamá y mis hermanas viven todavía aquí y es siempre un placer volver. No creí que iban a venir tantos jugadores”, exclamó emocionado el presidente, quien se animó a jugar en medio de tantos astros.

También se dieron cita otras glorias del fútbol, en su mayoría italianos, como “Gigi” Buffon, Paolo Maldini, Christian Vieri, Gennaro Gattuso, Marco Materazzi. También estuvo presente el argentino nacionalizado francés David Trezeguet, quien jugó para el equipo de Maradona.